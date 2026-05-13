Meghökkentek Bukarestben és találgatnak: Magyarország nem írta alá a Zelenszkijt támogató NATO-nyilatkozatot
Magyarország egyedüli résztvevőként nem írta alá a Bukarestben tartott B9- és északi szövetségesi csúcs közös nyilatkozatát, amely Oroszországot nevezte a NATO legnagyobb és közvetlen fenyegetésének. A magyar fél „konstruktív tartózkodással” indokolta a döntést, miközben a dokumentum teljes támogatást adott Ukrajnának és a NATO keleti szárnyának megerősítéséhez.
Nagy diplomáciai visszhangot váltott ki a Bukarestben rendezett B9- és északi szövetségesi csúcstalálkozó, miután Magyarország egyedüli résztvevőként nem írta alá a rendezvény közös nyilatkozatát. A dokumentum rendkívül kemény hangon fogalmazott Oroszországgal kapcsolatban, és egyértelműen kijelentette:
Moszkva jelenleg is, valamint hosszú távon is a NATO-tagállamok biztonságára leselkedő legjelentősebb és legközvetlenebb fenyegetés.
A bukaresti találkozón a B9-csoport országai – köztük Lengyelország, Románia, a balti államok és más kelet-európai NATO-tagok – mellett az északi szövetségesek, NATO-képviselők, valamint az Egyesült Államok delegációja is részt vett megfigyelőként. A csúcs egyik központi témája a NATO keleti szárnyának megerősítése volt a Balti-tengertől egészen a Fekete-tengerig és az északi-sarkvidéki térségig.
A közös nyilatkozat nemcsak Oroszországot nevezte meg fő fenyegetésként, hanem teljes támogatásáról biztosította Ukrajnát is.
A részt vevő államok hangsúlyozták, hogy továbbra is támogatják Kijev szuverenitását, területi integritását és euroatlanti törekvéseit. Az Adevarul.ro szerint emellett igazságos és tartós békét is sürgettek, amely a nemzetközi jogon és hiteles biztonsági garanciákon alapulna.
Magyarország a NATO-t támogatja, nem a háborút
A dokumentum szerint növelni kell a nyomást Oroszországon annak érdekében, hogy Moszkva érdemben részt vegyen a béketárgyalásokon. A résztvevők emellett üdvözölték az Egyesült Államok békekezdeményezéseit, és kiemelték, hogy Ukrajna támogatása a NATO saját biztonsági érdekeit is szolgálja.
A nyilatkozat külön kitért arra is, hogy a szövetségeseknek növelniük kell védelmi kiadásaikat. A részt vevő országok megerősítették azt a célt, hogy a GDP legalább 5 százalékát biztonsági és védelmi célokra fordítsák. Emellett szó esett a lég- és rakétavédelem erősítéséről, különösen a drónfenyegetések és az ismétlődő légtérsértések miatt.
Magyarország azonban nem csatlakozott a dokumentumhoz:
a hivatalos közlemény szerint hazánk konstruktív tartózkodást alkalmazott, mert a nyilatkozat jelenlegi megfogalmazását nem tudta támogatni.
Később a román elnöki hivatal is megszólalt az ügyben. Tájékoztatásuk szerint a tárgyalások lezárásának idején Magyarországnak még nem volt teljes felhatalmazással rendelkező kormánya, ezért a delegáció nem kapott egyértelmű instrukciót arra vonatkozóan, hogy támogathatja-e a szöveget. Bukarest ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a magyar álláspont a korábbi teljes elutasításhoz képest előrelépésnek számít.
A döntés ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy Magyarország számos NATO- és EU-kérdésben eltérő álláspontot képvisel szövetségeseitől, különösen az ukrajnai háború és az Oroszországgal szembeni fellépés ügyében. Miközben a keleti NATO-tagállamok egyre keményebb elrettentő politikát sürgetnek, Budapest továbbra is óvatosabb, sokszor különutas megközelítést alkalmaz.
