Meghökkentek Bukarestben és találgatnak: Magyarország nem írta alá a Zelenszkijt támogató NATO-nyilatkozatot

Magyarország egyedüli résztvevőként nem írta alá a Bukarestben tartott B9- és északi szövetségesi csúcs közös nyilatkozatát, amely Oroszországot nevezte a NATO legnagyobb és közvetlen fenyegetésének. A magyar fél „konstruktív tartózkodással” indokolta a döntést, miközben a dokumentum teljes támogatást adott Ukrajnának és a NATO keleti szárnyának megerősítéséhez.

Újabb látványos törés jelent meg a NATO-ban: Magyarország nem csatlakozott a bukaresti csúcs zárónyilatkozatához / Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Nagy diplomáciai visszhangot váltott ki a Bukarestben rendezett B9- és északi szövetségesi csúcstalálkozó, miután Magyarország egyedüli résztvevőként nem írta alá a rendezvény közös nyilatkozatát. A dokumentum rendkívül kemény hangon fogalmazott Oroszországgal kapcsolatban, és egyértelműen kijelentette:

Moszkva jelenleg is, valamint hosszú távon is a NATO-tagállamok biztonságára leselkedő legjelentősebb és legközvetlenebb fenyegetés.

A bukaresti találkozón a B9-csoport országai – köztük Lengyelország, Románia, a balti államok és más kelet-európai NATO-tagok – mellett az északi szövetségesek, NATO-képviselők, valamint az Egyesült Államok delegációja is részt vett megfigyelőként. A csúcs egyik központi témája a NATO keleti szárnyának megerősítése volt a Balti-tengertől egészen a Fekete-tengerig és az északi-sarkvidéki térségig.

A közös nyilatkozat nemcsak Oroszországot nevezte meg fő fenyegetésként, hanem teljes támogatásáról biztosította Ukrajnát is.

A részt vevő államok hangsúlyozták, hogy továbbra is támogatják Kijev szuverenitását, területi integritását és euroatlanti törekvéseit. Az Adevarul.ro szerint emellett igazságos és tartós békét is sürgettek, amely a nemzetközi jogon és hiteles biztonsági garanciákon alapulna.

Váratlan: Amerika bejelentette az éjjel, sokkal nagyobb csapást mérnek Európára, mint korábban mondták – Trump nem kegyelmez A semmiből érkezett az elnök döntése, erre egyáltalán nem volt felkészülve Európa. Amerika, úgy tűnik, végleg megharagudott Európára, és most már konkrétan arról van szó, hogy végleg kivonja haderejét a kontinensről. A történelmi változást a német kancellár idézte elő.

Magyarország a NATO-t támogatja, nem a háborút

A dokumentum szerint növelni kell a nyomást Oroszországon annak érdekében, hogy Moszkva érdemben részt vegyen a béketárgyalásokon. A résztvevők emellett üdvözölték az Egyesült Államok békekezdeményezéseit, és kiemelték, hogy Ukrajna támogatása a NATO saját biztonsági érdekeit is szolgálja.