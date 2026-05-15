Búcsúajándékot hagyott Lázár János Vitézy Dávidnak: ezt kapta örökségül az új közlekedési miniszter és a MÁV – mindig is ezt akarták
„A MÁV flottája új szintre lépett: megérkezett 5, azaz öt darab vakítóan hófehér Siemens Vectron mozdony” – olvasható a Blue Train - vasút kicsiben és nagyban nevű Facebook-oldalon.
A MÁV-Start tavaly év végén ünnepélyes keretek között átvette flottája 50. korszerű Siemens Vectron villamos mozdonyát a European Locomotive Leasing (ELL) csoporttól. Az esemény nemcsak a hazai mozdonyflotta történetének egyik fontos állomása volt, hanem nemzetközi figyelmet is kapott, miután személyesen megjelent Christian Kern, az ELL Austria vezérigazgatója, Ausztria korábbi szövetségi kancellárja is.
„Magyarország nagy léptékben modernizálja a vasúti hálózatát. Nagyon örülök, hogy az én cégemet választották partnernek ebben a kezdeményezésben!” – írta közösségi oldalán Christian Kern, aki az átadóünnepségen személyesen is gratulált a magyar vasút vezetőinek.
A Siemens Vectron mozdonyok beszerzése Lázár János közlekedési miniszter tíz vállalásának egyik központi eleme.
A program célja, hogy a magyar vasút napi működéséhez szükséges mintegy 200 mozdony közül száz korszerű, nagy teljesítményű és megbízható jármű legyen. Az év végéig még öt új mozdony érkezik, a fennmaradó 45 darabot pedig 2026 első három negyedévében állítják forgalomba.
Az új generációs Vectron mozdonyok nemcsak modernebbek, hanem jelentősen megbízhatóbbak is a régi járműveknél. A MÁV adatai szerint a velük közlekedő vonatok feleannyit késnek, gyorsabban gyorsulnak, és pontosabban tartják a menetrendet. Emellett a korszerű mozdonyok energiahatékonyabb működése jelentős megtakarítást eredményezhet a vasúttársaság számára.
A Vectronok egyik legnagyobb előnye, hogy több áramnemű rendszerrel rendelkeznek, így nemcsak
- Magyarországon,
- hanem Ausztria,
- Németország,
- Csehország
- és Szlovákia vasúti hálózatán is közlekedhetnek.
Ez különösen fontos a nemzetközi személy- és teherszállítás szempontjából, hiszen csökkenti az országhatároknál szükséges mozdonycserék számát.
A mostani program az elmúlt három évtized legnagyobb mozdonyflotta-megújításának számít Magyarországon. A korszerű járművek érkezésével párhuzamosan több elöregedett mozdonyt is kivonnak a forgalomból, ami hosszú távon javíthatja a vasúti szolgáltatás színvonalát és megbízhatóságát.
Christian Kern jelenléte azért is különösen érdekes, mert a volt osztrák szociáldemokrata politikus nemcsak kancellárként, hanem vasúti vezetőként is ismert. 2010 és 2016 között az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) vezérigazgatója volt, mielőtt Ausztria szövetségi kancellárjává választották. Vasúti tapasztalata miatt a szakmában ma is jelentős tekintélynek számít.
Az ELL vezetése az eseményen hangsúlyozta: hosszú távon is számolnak a magyar piac jelenlétével, és nyitottak további együttműködésekre a MÁV-val. Az 50. mozdony átadása ugyan lezár egy fontos szakaszt, de a magyar vasút modernizációja ezzel korántsem ér véget.