Búcsúajándékot hagyott Lázár János Vitézy Dávidnak: ezt kapta örökségül az új közlekedési miniszter és a MÁV – mindig is ezt akarták

Öt vadonatúj Siemens Vectron állt szolgálatba a hazai vasútnál. A korszerű mozdonyok érkezése része Lázár János korábbi, amelynek célja, hogy a következő években a MÁV járműállományának fele modern, nagy teljesítményű gépekből álljon.
2026.05.15, 21:21
Frissítve: 2026.05.15, 21:32

„A MÁV flottája új szintre lépett: megérkezett 5, azaz öt darab vakítóan hófehér Siemens Vectron mozdony” – olvasható a Blue Train - vasút kicsiben és nagyban nevű Facebook-oldalon.

Fotó: Blue Train - vasút kicsiben és nagyban nevű / Facebook

A MÁV-Start tavaly év végén ünnepélyes keretek között átvette flottája 50. korszerű Siemens Vectron villamos mozdonyát a European Locomotive Leasing (ELL) csoporttól. Az esemény nemcsak a hazai mozdonyflotta történetének egyik fontos állomása volt, hanem nemzetközi figyelmet is kapott, miután személyesen megjelent Christian Kern, az ELL Austria vezérigazgatója, Ausztria korábbi szövetségi kancellárja is.

„Magyarország nagy léptékben modernizálja a vasúti hálózatát. Nagyon örülök, hogy az én cégemet választották partnernek ebben a kezdeményezésben!” – írta közösségi oldalán Christian Kern, aki az átadóünnepségen személyesen is gratulált a magyar vasút vezetőinek.

A Siemens Vectron mozdonyok beszerzése Lázár János közlekedési miniszter tíz vállalásának egyik központi eleme.

 A program célja, hogy a magyar vasút napi működéséhez szükséges mintegy 200 mozdony közül száz korszerű, nagy teljesítményű és megbízható jármű legyen. Az év végéig még öt új mozdony érkezik, a fennmaradó 45 darabot pedig 2026 első három negyedévében állítják forgalomba.

Az új generációs Vectron mozdonyok nemcsak modernebbek, hanem jelentősen megbízhatóbbak is a régi járműveknél. A MÁV adatai szerint a velük közlekedő vonatok feleannyit késnek, gyorsabban gyorsulnak, és pontosabban tartják a menetrendet. Emellett a korszerű mozdonyok energiahatékonyabb működése jelentős megtakarítást eredményezhet a vasúttársaság számára.

A Vectronok egyik legnagyobb előnye, hogy több áramnemű rendszerrel rendelkeznek, így nemcsak 

  • Magyarországon, 
  • hanem Ausztria, 
  • Németország, 
  • Csehország 
  • és Szlovákia vasúti hálózatán is közlekedhetnek. 

Ez különösen fontos a nemzetközi személy- és teherszállítás szempontjából, hiszen csökkenti az országhatároknál szükséges mozdonycserék számát.

A mostani program az elmúlt három évtized legnagyobb mozdonyflotta-megújításának számít Magyarországon. A korszerű járművek érkezésével párhuzamosan több elöregedett mozdonyt is kivonnak a forgalomból, ami hosszú távon javíthatja a vasúti szolgáltatás színvonalát és megbízhatóságát.

Christian Kern jelenléte azért is különösen érdekes, mert a volt osztrák szociáldemokrata politikus nemcsak kancellárként, hanem vasúti vezetőként is ismert. 2010 és 2016 között az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) vezérigazgatója volt, mielőtt Ausztria szövetségi kancellárjává választották. Vasúti tapasztalata miatt a szakmában ma is jelentős tekintélynek számít.

Az ELL vezetése az eseményen hangsúlyozta: hosszú távon is számolnak a magyar piac jelenlétével, és nyitottak további együttműködésekre a MÁV-val. Az 50. mozdony átadása ugyan lezár egy fontos szakaszt, de a magyar vasút modernizációja ezzel korántsem ér véget.

