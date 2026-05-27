Tíz pontban arról, miből ért a medve, ha belefutunk

Kellemetlen következményekkel jár, hogy egybeesik az idei születésű medvebocsok barangolása és a tavaszi kirándulókedv növekedése. Ilyenkor ugyanis gyakoribbak a medvetámadások a kölykeiket védő anyamedvék agresszivitása miatt. Magyarországra is be-bekóborol néhány mézevő Szlovákia felől, Észtországban viszont már gazdák és túrázók sora panaszkodik rájuk.

Kevés a medvespray, egyre több a medve/Fotó: Erik Mandre / Shutterstock

A medveriasztó spray-t áruló észtországi erdészetek arról számoltak be, hogy a termék nagyon kapós. Elsősőorban a magánerdő-tulajdonosok és az Állami Erdőgazdálkodási Központ (RMK) ültetévényeseitől érkeznek egyre gyakrabban azok a bejelentések, hogy medve járt a közelükben. Az ültetvényesek napokig dolgoznak az erdőben, de nem csapnak nagy zajt. Alapértelmezésben van náluk

kígyómarás elleni felszerelés,

agy hatótávolságú paprikaspray,

és medverisztó síp is.

Nyilatkozataikból csokornyit közöl az err.ee. Medvespray Magyarországon is van, vadászati, erdészeti- és túraboltokban kínálják, továbbá interneten is kapható. Az áruk 10-25 ezer forint körüli típustól és kiszereléstől függően. Ám míg Magyarországon kisebb az esélye annak, hogy medvével fussunk össze. Itt mindössze 5–10 egyed élhet, azok sem állandóra bejelentkezve, leggyakrabban az Északi-középhegységben, a Bükkben és az Aggteleki-karszt környékén kóborolnak. Főként Szlovákiából és Romániából látogatnak át. Szlovákiában viszont már egy éve települések sora közelében adtak ki engedélyt a kilövésükre. A szlovák medvetérképrn a medveszombólumok lassan eltakarják az egész országot.

Kicsit közel kell engedni, úgy az igazi

A medve elleni spray 10 méter távolságból működik – magyarázza az észt lap. A legjobb spray-ket azonban már elvásárolták. Csak az önvédelmi termékek, azaz a paprikaspray-k maradtak.

Egy medve általában nem támad emberre, kivéve, ha úgy gondolja, hogy meg kell védenie a kölykeit. Egy medvecsaládot tehát békén kell hagyni. Vigyázni kell továbbá, nehogy a bocsok és az anyamedve közé közé kerüljünk, mert a dühös anyállat támadhat. Ráadásul, ha a szemébe kerül a paprikaspray, akár 10 méterről is, akkor nem látja, merre megy.