Levezette a Fidesz politikusa, hogy miért nem mondott igazat Magyar Péter a Mercosur-megállapodásról
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője bírálta az EU és a Mercosur-országok között kötött kereskedelmi megállapodást, amelyet május 1-jén, ideiglenesen léptettek hatályba a folyamatban lévő bírósági felülvizsgálat lezárása előtt.
A politikus felhánytorgatta Magyar Péter leendő miniszterelnöknek, hogy korábban azt állította, hogy sikerült megvédeni a magyar gazdák érdekeit és nem kerül kerül bevezetésre a szabadkereskedelmi megállapodás.
A napokon belül hivatalba lépő új miniszterelnök pár hete diadalmas imázsvideóban közölte követőivel, hogy jöttek-láttak-győztek, és megvédték a magyar gazdákat a Mercosur-megállapodástól az Európai Parlamentben
– fogalmazott, majd hozzátette, ezzel szemben a száraz tény az az, hogy a megállapodást május 1-jén életbe léptették. Meg sem várták az Európai Parlament jóváhagyását, és a januárban kezdeményezett bírósági felülvizsgálat eredményét sem.
Szerinte egy olyan megállapodásról van szó, amely megnyitja a Európa kapuit a dél-amerikai mezőgazdasági termékek előtt vámcsökkentésekkel és vámmentes kvótákkal.
Felhívta a figyelmet arra, hogy időközben sok olyan részlet derült ki az egyezmény tartalmáról, amelyek még komorabbá teszik az összképet. Az egyik ilyen részlet, hogy a vámmentes kvóták elosztásáról nem az európai fél, hanem a Mercosur országok dönthetnek majd. Ez megnöveli annak veszélyét, hogy a legnagyobb lobbierővel rendelkező óriáscégek kapják meg a behozatali engedélyeket, kiszorítva a kisebb cégeket. A Greenpeace becslése alapján a megállapodás a legnagyobb nyertese a brazil JBS, a világ legnagyobb hústermelője, lesz, 2040-ig akár 1,2 milliárd euró adózás utáni extraprofithoz juthat. Ahogy a gigacégek monopolhelyzete megszilárdul, nekiláthatnak majd az áremeléseknek is.
"Talán az sem mellékes, hogy ha a Mercosur-megállapodás miatt még tovább nő a dél-amerikai termelés mennyisége, az az erdőírtást is fokozhatja. A zöld szempontokra egyébként magas szinten érzékeny Európai Parlamentben az a kérdés is meglepően elsikkadt, hogy a mezőgazdasági termékek sok ezer kilométerre szállítása vajon milyen ökológiai lábnyommal járhat. "
Dömötör szerint a megállapodásért a politikai felelősségét az Európai Néppárt viseli, kiemelve, hogy azt Manfred Weber pártjának nyomására, Ursula von der Leyen kezdeményezésére fogadták el, és az illetékes agrárbiztosi poszt szintén néppárti kézben van.
Nagyjából így néz ki a gyakorlatban az, hogy „megvédték a magyar gazdákat”. Csak remélni tudjuk, hogy kormányra kerülve nem ez és az ehhez hasonló lépések jelentik majd a védelmet. Az előttünk álló hónapokban minden kiderül.
– jegyezte meg.
