Levezette a Fidesz politikusa, hogy miért nem mondott igazat Magyar Péter a Mercosur-megállapodásról

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője bírálta az EU és a Mercosur-országok között kötött kereskedelmi megállapodást, amelyet május 1-jén, ideiglenesen léptettek hatályba a folyamatban lévő bírósági felülvizsgálat lezárása előtt.

Francia gazdák tiltakoznak az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen Párizsban / Fotó: Hans Lucas via AFP

A politikus felhánytorgatta Magyar Péter leendő miniszterelnöknek, hogy korábban azt állította, hogy sikerült megvédeni a magyar gazdák érdekeit és nem kerül kerül bevezetésre a szabadkereskedelmi megállapodás.

A napokon belül hivatalba lépő új miniszterelnök pár hete diadalmas imázsvideóban közölte követőivel, hogy jöttek-láttak-győztek, és megvédték a magyar gazdákat a Mercosur-megállapodástól az Európai Parlamentben

– fogalmazott, majd hozzátette, ezzel szemben a száraz tény az az, hogy a megállapodást május 1-jén életbe léptették. Meg sem várták az Európai Parlament jóváhagyását, és a januárban kezdeményezett bírósági felülvizsgálat eredményét sem.

Szerinte egy olyan megállapodásról van szó, amely megnyitja a Európa kapuit a dél-amerikai mezőgazdasági termékek előtt vámcsökkentésekkel és vámmentes kvótákkal.

Felhívta a figyelmet arra, hogy időközben sok olyan részlet derült ki az egyezmény tartalmáról, amelyek még komorabbá teszik az összképet. Az egyik ilyen részlet, hogy a vámmentes kvóták elosztásáról nem az európai fél, hanem a Mercosur országok dönthetnek majd. Ez megnöveli annak veszélyét, hogy a legnagyobb lobbierővel rendelkező óriáscégek kapják meg a behozatali engedélyeket, kiszorítva a kisebb cégeket. A Greenpeace becslése alapján a megállapodás a legnagyobb nyertese a brazil JBS, a világ legnagyobb hústermelője, lesz, 2040-ig akár 1,2 milliárd euró adózás utáni extraprofithoz juthat. Ahogy a gigacégek monopolhelyzete megszilárdul, nekiláthatnak majd az áremeléseknek is.

"Talán az sem mellékes, hogy ha a Mercosur-megállapodás miatt még tovább nő a dél-amerikai termelés mennyisége, az az erdőírtást is fokozhatja. A zöld szempontokra egyébként magas szinten érzékeny Európai Parlamentben az a kérdés is meglepően elsikkadt, hogy a mezőgazdasági termékek sok ezer kilométerre szállítása vajon milyen ökológiai lábnyommal járhat. "