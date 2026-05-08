Merz és a Brüsszelt uraló németek paranoiája alapvetően határozza meg az oroszokkal szembeni európai álláspontot – az „ukrán kaland” után támadni fognak

Az EU-t uraló német lobbi (Ursula von der Leyen, Manfred Weber, az apparátus német tagjai) egyetértenek a német kancellárral abban, hogy Moszkva nem áll meg Kijevnél, megtámadni készül az Amerika által magára hagyott Európát. Merz minden erejével támogatja az ukránokat, az sem érdekli, hogy népszerűsége folyamatosan zuhan.
Dunai Péter
2026.05.08, 06:20

Friedrich Merz kancellár nincs szűkében az önbizalomnak. Miközben a német politika hivatalosan és öntudatosan alig vesz tudomást a legnépszerűbb pártról, a szélsőjobboldaliként kezelt AfD-ről (amely meglátva a kínálkozó lehetőséget, nagy tempóban középre tart) a kancellár meglepő nyilatkozatokat tesz. A mindenkori hatalomtól nem túl messzire helyezkedő Der Spiegel című vezető német hetilap címlapján az önelégült Merz mosolyog: Ich kann da in der Tat noch besser werden. Szabad fordításban: tudok én még ennél is jobb lenni...”

Friedrich Merz német kancellár – tényleg tudná jobban csinálni? / Fotó: NurPhoto via AFP

A ZDF nagy német tévéadó Politbarometer című műsora 2026. május elején végzett felmérése szerint a kancellár munkáját a megkérdezettek és válaszadók 30 százaléka fogadja el kielégítőnek. A felmérés szerint 

Merz a nyolcadik legnépszerűbb politikus, lefelé csúszó népszerűséggel. 

A legnépszerűbb német politikus: Boris Pistorius védelmi miniszter, növekvő népszerűségi mutatóval. A tízes lista leggyengébben teljesítő politikusa jelentős, mínusz 2,4 százalékos visszaeséssel Alice Weidel (AfD-társelnök). Pártja, az AfD viszont Németország legerősebb pártjává vált 26 százalékkal. Egy százalékkal lekörözte az addigi listavezetőt, a CDU/CSU-t. 

Merz fegyverkezik, az oroszok fenyegetőznek

A belpolitikai válság közepette Németország ismét fegyverkezik. Az indok: Ukrajna. Az ukránok közben feladták a várakozásaik szerint Moszkvát megtámadó német cirkálórakéták beszerzésének a tervét és a hiányzó Patriot lég- és rakétavédelmi ellenrakétákról is mintha megfeledkeztek volna. Oroszország közben fenyegetőzik. Kiszivárogtatták, hogy ha az ukránok megsértik a tűzszünetet, akkor a legpotensebb nyugati rendszerek által sem védhető Oresnyik hipersebességű közepes hatótávolságú, különleges rakétákkal, robbanófejekkel (36 darab per rakéta a szabványos kiszerelésben) lerombolják Kijev kormánynegyedét.

  • Meg nem erősített kormányforrások szerint Oroszország – amely elkezdte az Oresnyikok hadrendbe állítását – 50-80 darab ilyen rakétával rendelkezhet. 
  • Ezek különféle robbanófejekkel (kinetikus – nem robbanófej ütközéssel pusztít –, hagyományos repeszromboló, termonukleáris) felszerelhetők. 
  • Az eddigi bevetett Oresnyikeken csak kinetikus eszközök, vélhetően különleges keményfém ötvözetből készült nyilak voltak. 

A hordozórakétát a Rubezs Rsz–26-os közepes hatótávolságú ballisztikus rakétából (IRBM) fejleszthették ki. A Kapusztyin Jar rakétatámaszponton – Volgográdtól keletre mintegy 100 kilométerre az asztrahányi nagymegyében – állítólag előkészületek folynak ilyen rakéták indítására. A korábbi Oresnyik-támadásokat Ukrajna ellen erről a támaszpontról indították. 

A német lobbi és az EU

A német vezetésben sokan gondolják azt, hogy Oroszország az ukrajnai „kaland” lezárását követően megtámadja Nyugat-Európát, az USA-nélküli NATO-t. Ezúttal az EU-t vezető német csapat, azaz 

  • Ursula von der Leyen, valamint az ugyancsak jobboldali (?) 
  • Manfred Weber, 
  • az EU apparátusában nagy létszámban képviselt német apparatcsikok, szakértők többsége hathatós támogatást ad a Merz-vezetésnek, a folyamatot aktívan segítő Zelenszkij ukrán elnöknek és támogatóinak. Nyugat-Európa fokozódó tempóban válik le az Egyesült Államokról, Donald Trumpra kenve ezért a felelősség nagy részét.

Németországnak, a Merz-irányvonalnak vannak nyugati támogatói is, például Dánia kormánya, amely még az ország védelmi képességeinek drasztikus romlását is bevállalta a „csak európait vásárolj” hadiipari kampányban. Ennek jegyében

a harmadannyit sem tudó francia-olasz SAMP/T lég- és rakétavédelmi rendszert vásárolták meg Koppenhágában az amerikai-izraeli Patriotok helyett

írja a Carnegie Alapítvány Strategic Europe című kiadványa.

Paranoid németek?

Berlinben – írja Timothy Garton Ash amerikai elemző – a legfőbb szempont, amely alapján a németek letértek a múlt század kilencvenes évei által jellemzett útról (vagyis a Moszkvával való párbeszéd, a normalizálódó kapcsolatok útjáról), az oroszokkal szembeni bizalmatlanság volt. 

Oroszország ezt határozottan cáfolja, bár az utóbbi időben az orosz biztonsági tanács helyettes vezetője, Dmitrij Medvegyev orosz exelnök, miniszterelnök, újabban a Kreml „megmondóembere” árnyaltabban fogalmazott. Az Instagram egyik műsorában arról beszélt, hogy 

Putyin elnök hosszú ideig kizárta a Nyugat-Európa elleni katonai fellépés lehetőségét. 

Az utóbbi időben azonban Oroszország elnöke változtatott retorikáján, amelyet persze tett is követett, és Oresnyik rakétabázis épült Fehéroroszországban, nem messze Minszktől, a fővárostól. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
