Lex Orbán: még nem is tárgyaltak róla, máris elhasalhat az Orbán Viktort ellehetetlenítő javaslat – a volt államtitkár egy logikai bukfencet talált a szövegben
A KDNP frakcióvezetője szerint ellentmondásokat tartalmaz a Lex-Orbán – derült ki Rétvári Bence Facebook-oldalán közzétett videóból.
„A javaslat hivatalos indokolása, hogy azért korlátozzák 8 évben a miniszterelnökök hivatali idejét, hogy ezzel demokratikusabbá tegyék a viszonyokat” – emlékeztetett. Rétvári szerint ugyanakkor a szabályozás nem minden korábbi vezetőre vonatkozik.
A korlátozás csak a rendszerváltás utáni miniszterelnökökre vonatkozik
– mondta, majd rámutatott, hogy a javaslat szerint a rendszerváltás előtti pártállami vezetők nem tartoznak a tervezett szabályozás hatálya alá.
„Nyilvánvalóan életkori okokból ők már nem annyira esélyesek arra, hogy miniszterelnökök legyenek, de ha belegondolunk az egésznek az elvi síkjába, hogy a kommunista diktatúrában vezető pozíciót betöltőknek nem korlátozza ez az alkotmánymódosítás a jövőbeni köztisztségét, potenciális miniszterelnökségét, csak a demokratikusan megválasztottaknak – hát ez egy óriási logikai bukfenc a javaslatban.”
A módosítás tehát nem vonatkozna a rendszerváltás előtti minisztertanácsi elnökökre, pártállami vezetőkre.
Gulyás Gergely teljesen kiakadt, kijött a Lex-Orbán: „Senki nincs biztonságban, akkor bármit meg lehet tenni”
A Fidesz frakcióvezetője szerint nyugodtan nevezhető Lex-Orbánnak a Tisza Párt képviselői által benyújtott alkotmánymódosító javaslat, amely nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát; Gulyás Gergely erről a Facebook-oldalára csütörtökön felkerült videóban beszélt.
A volt Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta:
önmagában a visszamenőleges hatály azt üzeni, hogy „senki nincs biztonságban”, hiszen ha alkotmányozni lehet visszamenőleges hatállyal, „akkor bármit meg lehet tenni, akkor bárkitől bármit el lehet venni”.
A Tisza Párt két képviselője – Melléthei-Barna Márton és Hantosi István – a kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában szerdán. Az alaptörvény tizenhatodik módosítását kezdeményező javaslat rögzíti: nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be.