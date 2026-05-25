Lex Orbán: még nem is tárgyaltak róla, máris elhasalhat az Orbán Viktort ellehetetlenítő javaslat – a volt államtitkár egy logikai bukfencet talált a szövegben

Rétvári Bence szerint belső ellentmondást tartalmaz a Tisza Párt miniszterelnöki mandátumkorlátozásról szóló alkotmánymódosító javaslata. A KDNP frakcióvezetője azt kifogásolja, hogy a nyolcéves korlát csak a rendszerváltás utáni, demokratikusan megválasztott miniszterelnökökre vonatkozna, miközben a pártállami vezetőket nem érintené.
VG
2026.05.25, 15:38
Frissítve: 2026.05.25, 16:39

Lex-Orbán: még nem is tárgyaltak róla, máris elhasalhat a miniszterelnöki mandátum módosításának javaslata

„A javaslat hivatalos indokolása, hogy azért korlátozzák 8 évben a miniszterelnökök hivatali idejét, hogy ezzel demokratikusabbá tegyék a viszonyokat” – emlékeztetett. Rétvári szerint ugyanakkor a szabályozás nem minden korábbi vezetőre vonatkozik. 

A korlátozás csak a rendszerváltás utáni miniszterelnökökre vonatkozik

– mondta, majd rámutatott, hogy a javaslat szerint a rendszerváltás előtti pártállami vezetők nem tartoznak a tervezett szabályozás hatálya alá. 

„Nyilvánvalóan életkori okokból ők már nem annyira esélyesek arra, hogy miniszterelnökök legyenek, de ha belegondolunk az egésznek az elvi síkjába, hogy a kommunista diktatúrában vezető pozíciót betöltőknek nem korlátozza ez az alkotmánymódosítás a jövőbeni köztisztségét, potenciális miniszterelnökségét, csak a demokratikusan megválasztottaknak – hát ez egy óriási logikai bukfenc a javaslatban.”

A módosítás tehát nem vonatkozna a rendszerváltás előtti minisztertanácsi elnökökre, pártállami vezetőkre. 

Gulyás Gergely teljesen kiakadt, kijött a Lex-Orbán: „Senki nincs biztonságban, akkor bármit meg lehet tenni”

A Fidesz frakcióvezetője szerint nyugodtan nevezhető Lex-Orbánnak a Tisza Párt képviselői által benyújtott alkotmánymódosító javaslat, amely nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát; Gulyás Gergely erről a Facebook-oldalára csütörtökön felkerült videóban beszélt.

A volt Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: 

önmagában a visszamenőleges hatály azt üzeni, hogy „senki nincs biztonságban”, hiszen ha alkotmányozni lehet visszamenőleges hatállyal, „akkor bármit meg lehet tenni, akkor bárkitől bármit el lehet venni”.

A Tisza Párt két képviselője – Melléthei-Barna Márton és Hantosi István – a kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában szerdán. Az alaptörvény tizenhatodik módosítását kezdeményező javaslat rögzíti: nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
