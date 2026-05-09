Kormányfőnek választották Magyar Pétert, azonnal az államelnök lemondását követelte
Az új összetételű Országgyűlés alakuló ülésén Magyar Pétert választotta miniszterelnöknek szombaton. Az április 12-ei választáson győztes, kétharmados parlamenti többségre szert tett Tisza Párt vezetője Orbán Viktort váltja a kormányfői székben. Az új miniszterelnököt 140 igen szavazattal, 54 ellenzővel és egy tartózkodás mellett választották meg. Ezt követően a kormányfő letette az esküt, majd beszédet tartott. Ebben főleg elődjét ostorozta, nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal felállításá ígérte, és ismételten lemondásra szólította fel az őt hallgató köztársaság elnököt.
A Tisza Párt április 12-ei választási győzelme után először ült össze új összetételében a parlament, és a képviselők eskütételével megalakult az új Országgyűlés, amelyben az ellenzék a Fidesz, a vele szövetséges és eddig vele együtt kormányzó KDNP és a Mi Hazánk. Az Országgyűlés új elnöke Forsthoffer Ágnes – erről titkos szavazással döntöttek.
Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, nem egymás ellenében
– fogalmazott megnyitó beszédében Sulyok Tamás közársasági elnök, akinek lemondását követelte mindjárt a választást követően Magyar Péter, a győzes párt vezetője.
Ezt beszédében aztán Magyar Péter hangsúlyosan megismételte: lemondást követelt azoktól a közjogi méltóságoktól, intézményvezetőktől,
akik szerinte az elmúlt rendszer kiszolgálói voltak, felszólítva őket, hogy "álljanak félre Magyarország demokratikus megújulásának útjából".
Erre határidőt is szabott az új miniszterelnök: május 31-ét. Nem közölte, mi történik, ha a megcélzottak nem tesznek eleget a követelésnek.
A kormányalakítás szempontjából kiemelten fontos volt, és megtörtént a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény elfogadása. Ez határozza meg, pontosan milyen szerkezetben működik majd az új kabinet, hány minisztériummal dolgozik, és milyen feladatköröket rendeznek át. Ezt gyorsított eljárásban tárgyalták.
A kormányban az MTI jelentése szerinta következő minisztériuok leszneka törvény alapján:
- Egészségügyi Minisztérium,
- Igazságügyi Minisztérium,
- Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium,
- Pénzügyminisztérium,
- Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium,
- Belügyminisztérium,
- Élő Környezetért Felelős Minisztérium,
- Gazdasági és Energetikai Minisztérium,
- Honvédelmi Minisztérium,
- Közlekedési és Beruházási Minisztérium,
- Külügyminisztérium,
- Miniszterelnökség,
- Szociális és Családügyi Minisztérium,
- Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium,
- Tudományos és Technológiai Minisztérium,
- Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium.
