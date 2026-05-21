Törvényt sérthet a kormány MTVA-vizsgálata? Súlyos kérdések merültek fel a közmédia átvilágítása körül
Komoly jogi vita robbant ki a kormány által elrendelt MTVA-vizsgálat miatt. A hatályos médiatörvény alapján ugyanis a közmédia felügyelete nem a kabinet, hanem a Médiatanács és részben az Országgyűlés hatáskörébe tartozik – írta a Magyar Nemzet.
Újabb komoly politikai konfliktus körvonalazódik a közmédia körül, miután a hétfői Magyar Közlönyben megjelent egy kormányhatározat az MTVA teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatáról. A döntés alapján a vizsgálat lebonyolításával Tarr Zoltánt, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg.
A probléma csak az, hogy a hatályos médiatörvény szerint a kormány nem rendelkezik közvetlen felügyeleti jogkörrel az MTVA felett. Ez pedig súlyos jogállami kérdéseket vet fel.
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap működését ugyanis a jogszabályok alapján nem a végrehajtó hatalom ellenőrzi. Az MTVA kezelője a Médiatanács, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság önálló jogi személyiséggel rendelkező szerve, és az Országgyűlés felügyelete alatt működik. Az MTVA vezérigazgatója képviseli az intézményt, míg a teljes munkáltatói jogkört a Médiatanács elnöke gyakorolja.
A pénzügyi kontroll sem a kabinet kezében van. Az MTVA éves költségvetését ugyanis az Országgyűlés hagyja jóvá, nem pedig a kormány.
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a médiatörvényből egyértelműen az következik, hogy az MTVA pénzügyi és szervezeti ellenőrzése alapvetően a Médiatanácshoz és részben a parlamenthez tartozik. Hangsúlyozta: az Alaptörvény alapján a kormány csak olyan ügyekben járhat el, amelyeket jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe.
Mivel az MTVA felügyeletét a törvény konkrétan más intézményekhez rendeli, a szakértő szerint a kabinetnek nincs jogköre ilyen vizsgálat elrendelésére.
A lap megkereste a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot is, ahonnan azt a választ kapták, hogy hozzájuk nem érkezett megkeresés az MTVA felülvizsgálatával kapcsolatban. Az NMHH ugyanakkor hangsúlyozta: a közszolgálati média átlátható és törvényes működése közérdek, de ezt az intézményi hatáskörök tiszteletben tartásával kell biztosítani.
A hatóság emellett arra is utalt, hogy fontos a kormányzat és a közszolgálati médiarendszer közötti szükséges távolságtartás fenntartása. Ez különösen érzékeny kérdés egy olyan időszakban, amikor a közmédia politikai szerepéről ismét éles vita zajlik.
A közmédia átvilágítását már a hétfői kormányülés után tartott sajtótájékoztatón is bejelentették. Szondi Vanda kormányszóvivő arról beszélt, hogy a kabinet áttekintené az MTVA szerződéseit és szerkesztőségi gyakorlatát is.
Régóta tervezik az MTVA átalakítását
Tarr Zoltán korábban parlamenti meghallgatásán már jelezte: a kormány átalakítaná a közmédiát. A Tisza Párt és Magyar Péter a választási kampányban többször bírálta az MTVA működését, és korábban azt ígérték, hogy felfüggesztenék az MTVA hírszolgáltatását, amelyet a párt a Fidesz propagandagépezetének központjaként emlegetett.
Bár a közmédia bezárásáról végül nem született döntés, az elmúlt napokban így is több vitatott ügy került elő. Az egyik legnagyobb visszhangot az a fotó váltotta ki, amely a miniszterek kinevezésekor készült a Sándor-palotában. Az eredeti képen Sulyok Tamás, Magyar Péter és Bóna Szabolcs agrárminiszter együtt szerepelt, az MTI által kiadott verzióról azonban az államfő már lemaradt.
Az ügy azért is lett különösen érzékeny, mert korábban Magyar Péter azt kérte az államfőtől, hogy ne készüljenek közös fotók a kabinet tagjaival. A történtek így újabb bizonyítékként szolgálnak azok számára, akik szerint a közmédia működése körül komoly politikai átrendeződés zajlik.
