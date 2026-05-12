Kitálalt az MVM elnöke, így búcsúzik: 220 milliárdos üzletről rántotta le a leplet, az egész magyar gazdaság alig látott ilyet – „Emberes volt”

„Eltelt… pontosabban megélt 15 év Magyarország és a közösség szolgálatában, amely mai napon az új kormány tagjainak esküjével számomra befejeződik. Nincs ecetes szájíz, nincs 'akár élvezhettem is volna' sóvárgás. Ami van, az a derű és köszönet az országom felé, hogy biztosította a szabadságot; azt, hogy munkával el lehetett jutni nagy ügyeket intézni és nagy dolgok tanújának lenni” – kezdte terjedelmes Facebook-bejegyzését Czepek Gábor.

Czepek Gábor az MVM élén is fontos feladatot kapott / Fotó: MVM

„Ez a szabadság, amit én kaptam, vezet arra, hogy alázattal tudomásul vegyem mindannyiunk szabadságát; azt, hogy egy másik politikai közösség kapott bizalmat. Kívánok az új kormánynak, az új energiapolitikának sok sikert munkájában. Ma a láttatás kora van, social media, képek, színek, benyomások… impulzusok, mondják… mágia. Mi viszont a valóság vízhordói voltunk. Sok izzószemű munkatárs, akikkel gyakran a lelkesedésünk nagyobb volt, mint a tudásunk; akik nélkül nem ment volna, vagyis miattuk ment. Köszönet érte!” – írta a politikus, aki hozzátette, hogy biztosan hibázott is, de azt bizton állíthatja, hogy akkor és ott, abban a helyzetben és körülmények között a legjobb döntésre törekedett mindig.

„Engem az határoz meg és arra emlékszem, hogy igazságügyi helyettes államtitkárként 2013-ban részt vehettem a jogrendszer gerincét képező új polgári törvénykönyv országgyűlési képviseletében és elfogadásában. Az, hogy közigazgatási államtitkárként dolgozhattam a 2014-2018 év közötti EU-s források lehívásában és a programok kialakításában. Fontos volt, hogy 2021-ben vagyongazdálkodási államtitkárként és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elnökeként a karitatív szervezetekkel közösen létrehoztuk azt a közösségi lakáskoncepciót, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat közösségi lakásalapja olyan lakás ingatlanokhoz jutott, amelyet az állam nem tudott jól használni, de azóta is a rászorultak lakhatását szolgálja” – sorolta Czepek Gábor.

Kulcsfontosságú volt az MVM élén végzett munka

„Emberes volt, hogy 2021-ben az MVM Zrt . elnök-vezérigazgatójaként gazdasági csapatunkkal kialakítottuk és megharcoltuk a magyar energetikai – gazdasági rendszer egyik legnagyobb haszonnal járó olyan ügyletét, ahol egyetlen határidős gázpiaci konstrukcióval 220 milliárd forint hasznot biztosítottunk a magyar költségvetés és a rezsivédelem fenntartása számára” – emelte ki egyik legfontosabb eredményét.