Váratlanul lemondott a brüsszeli magyar nagykövet

Július 31-én távozik posztjáról Kovács Tamás Iván. Magyarország brüsszeli nagykövete kedden jelentette be lemondását.
2026.05.05, 19:29

Július 31-i hatállyal lemondott posztjáról Magyarország brüsszeli nagykövete, Kovács Tamás Iván. A diplomata ezt az X közösségi oldalán jelentette be. Megbízatása 2027-ben járt volna le.

Kovács Tamás Iván július 31-ig marad hazánk brüsszeli nagykövete / Fotó: Magyarország Nagykövetsége Brüsszel

Kovács Tamás Iván először 2012 és 2014 között töltötte be a brüsszeli nagyköveti posztot. Ezt követően négy évre visszatért korábbi munkahelyére, az OLAF-hoz, és 2018-ban lett ismét ő a brüsszeli nagykövet. A 444 cikke szerint Kovács 2000 és 2002 között Deutsch Tamás kabinetfőnöke volt az Ifjúsági és Sportminisztériumban. Ezt követően diplomataként dolgozott 5 évet, majd az Európai Bizottságnál helyezkedett el, azon belül az OLAF-nál. A 2010-ben két évre hazatért, és európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárként dolgozott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban.

Ezt követően lett először brüsszeli nagykövet, majd az OLAF-os visszatérése után ismét Belgium fővárosában dolgozott diplomataként.

A brüsszeli nagyköveti pozíció nem keverendő össze Magyarország állandó európai uniós nagyköveti pozíciójával, aki szintén Brüsszelben dolgozik. Azt a diplomácia posztot jelenleg Ódor Bálint tölti be.

