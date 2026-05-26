Ehhez már nem kellett Orbán Viktor: a sarkukra álltak Európa legnagyobb országai, nem adnak több pénzt Ukrajnának – elbukott a NATO-főtitkár terve

Több európai nagy gazdaság meghiúsította azt a javaslatot, amely szerint a NATO-szövetségesek bruttó hazai termékének, azaz a GDP-jük 0,25 százalékát kellene Ukrajnának nyújtott katonai segítségre fordítaniuk. Mark Rutte főtitkár elismerte, hogy a tervét nem viszik tovább, mert nem volt hozzá elegendő támogatás – számolt be a The Telegraph.

Rutte amellett érvelt, hogy az Ukrajnának nyújtott segítség „nem egyenletesen oszlik meg a NATO-n belül”, sokan pedig „nem költenek eleget Ukrajna támogatására”.

Rutte azt remélte, hogy a javaslatot a NATO közelgő éves csúcstalálkozóján, a törökországi Ankarában jóvá hagyják, ám a brit lap értesülése szerint

az ötlet megvalósítását az Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Kanada blokkolta a 32 részes államot számláló védelmi szövetségben.

A lapnak egy bennfentes azt mondta, hogy az ötletnek voltak támogatói is: legalább hét tagállam, amelyek mind GDP-jük több mint 0,25 százalékát költik Ukrajnának nyújtott katonai segítségre.

A NATO által elfogadott bármely javaslathoz azonban minden tagország egyhangú támogatása szükséges.

A miniszterek tehát megkezdték a tárgyalásokat arról, hogy kézzelfogható támogatást nyújtsanak Ukrajnának.

Kijev és más szövetségesek meglepetésére a miniszterek jóváhagyták azt a döntést, hogy a közel-keleti helyzet miatt időben korlátozott mentességeket adjanak olyan repülőgép-üzemanyag és dízel vásárlására, amelyet harmadik országokban orosz nyersolajból finomítottak.

Az Egyesült Királyság szavakban Ukrajna mellett áll, ám a tettei ezt nem mindig mutatják

A hír nagy csapást jelent Nagy-Britannia hitelességére, amely azt hangoztatja magáról, hogy Ukrajna egyik legelszántabb szövetségese.

Ráadásul a napokban derült ki, hogy a brit kormány enyhített az orosz olaj- és gázexportra vonatkozó szankciókon.

Más szövetségesekkel ellentétben Nagy-Britannia katonai hozzájárulásának nagyságát nem kérdőjelezik meg, annak ellenére sem, hogy az nem éri el a GDP 0,25 százalékát. Keir Starmer brit miniszterelnök a belátható jövőre legalább évi 3 milliárd fontot ígért az ukránoknak, ami megközelítőleg a GDP 0,1 százaléka.