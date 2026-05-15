Ettől már nem tudja megvédeni Magyarországot Orbán Viktor: rengeteg pénzt követel a NATO Ukrajnának, ezt a GDP is érezni fogja – két európai nagyhatalom máris fellázadt
A NATO főtitkára, Mark Rutte arra kérte a szövetséges országokat, hogy GDP-jük 0,25 százalékát fordítsák Ukrajna támogatására, miközben igyekszik enyhíteni a Kijevnek nyújtott segítség körül egyre növekvő feszültségeket a szövetségen belül. Javaslata – amely több tízmilliárd dollárnyi további támogatást szabadíthatna fel – azonban már most komoly ellenállásba ütközik néhány meghatározó NATO-tag részéről.
A Politico értesülése szerint a szövetség főtitkára a lehetőséget egy zárt körű NATO-nagyköveti ülésen vetette fel április végén. Rutte a NATO júliusi, törökországi csúcstalálkozójának előkészítése részeként beszélt a tervről.
Amennyiben a szövetségesek jóváhagyják az elképzelést, az Ukrajnába irányuló éves támogatási volumen gyakorlatilag megháromszorozódna, elérve a 143 milliárd dollárt a NATO saját, összesített GDP-becslése alapján. Tavaly Ukrajna 45 milliárd dollárnyi biztonsági támogatást kapott szövetségeseitől, ez magában foglalta a fegyvervásárlásokat, az ukrán védelmi cégekbe történő befektetéseket, valamint a NATO által koordinált amerikai fegyverbeszerzési programot Kijev számára.
Vitára ad okot az egyenlőtlen segítségnyújtás
A Politiconak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint Rutte javaslata részben annak a frusztrációnak a következménye, hogy egyes országok úgy érzik, jóval többet tesznek Kijev támogatásáért, mint mások. A Kiel Intézet Ukraine Support Tracker adatai alapján az északi és balti országok, Hollandia és Lengyelország GDP-arányosan nagyobb katonai támogatást nyújtanak Ukrajnának, mint sok más szövetséges. A németországi Kiel Intézet elemzése szerint az északi országok jóval erejükön felül támogatnak, Nyugat-Európa nagy országai nagyjából GDP-arányosan teljesítenek, míg Dél-Európa továbbra is alulteljest.
„Azok az államok, amelyek valóban többet vállalnak, ezt minden egyes alkalommal szóvá teszik. És ha megnézzük a számokat, egyértelmű, hogy a terhek nincsenek egyenlően megosztva” – emelte ki kedden Kaja Kallas, az Európai Unió külpolitikai és biztonságpolitikai főképviselője a tagállami külügyminiszterek brüsszeli találkozója után.
Tavaly év végén Maria Malmer Stenergard svéd külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az a tény, hogy az északi országok – kevesebb mint 30 millió lakossal – a NATO-országok által nyújtott katonai támogatás egyharmadát biztosítják, miközben a szervezet közel egymilliárd embert képvisel, hosszú távon nem fenntartható.
Mark Rutte úgy próbálja biztosítani Ukrajna támogatását, hogy közben minimalizálja a szövetségen belüli törésvonalakat. Az Kijevnek nyújtott segítségnyújtást azóta vált nehezebbé, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump leállította szinte az összes új katonai támogatást, így Európának és más szövetségeseknek kell viselniük Kijev támogatásának teljes terhét.
Lesz bőven vita a júliusi NATO-csúcson
„Az ankarai csúcstalálkozóra készülünk, amely természetesen nagyrészt Ukrajnáról fog szólni, és arról, hogyan tartsuk őket a lehető legerősebb helyzetben” – jelentette ki Rutte kedden montenegrói újságíróknak.
Ötlete nem új keletű, egy hasonló elképzelést tavaly már Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is felvetett. „Ukrajna Európa biztonságának része, és azt szeretnénk, ha az egyes partnerországok GDP-jének 0,25 százalékát a mi védelmi iparunkra és hazai termelésünkre fordítanák” – nyilatkozta tavaly júniusban.
Rutte javaslata azonban több szövetséges – köztük Franciaország és az Egyesült Királyság – részéről is komoly ellenállásba ütközött, emiatt jelenlegi formájában valószínűleg nem valósul meg. Ugyanis bármilyen, a teljes szövetségre vonatkozó célkitűzést valamennyi NATO-tagállamnak jóvá kell hagynia.
További bonyodalmat jelent a támogatások kapcsán, hogy egyes NATO-tagok – amelyek egyben EU-tagállamok is – azt szeretnék, ha a nemrég jóváhagyott, Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelhez nyújtott hozzájárulásukat figyelembe vennék minden olyan új javaslatnál, amely további pénzügyi hozzájárulást kérne Kijev számára.