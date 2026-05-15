Ettől már nem tudja megvédeni Magyarországot Orbán Viktor: rengeteg pénzt követel a NATO Ukrajnának, ezt a GDP is érezni fogja – két európai nagyhatalom máris fellázadt

A NATO főtitkára, Mark Rutte arra kérte a szövetséges országokat, hogy GDP-jük 0,25 százalékát fordítsák Ukrajna támogatására, miközben igyekszik enyhíteni a Kijevnek nyújtott segítség körül egyre növekvő feszültségeket a szövetségen belül. Javaslata – amely több tízmilliárd dollárnyi további támogatást szabadíthatna fel – azonban már most komoly ellenállásba ütközik néhány meghatározó NATO-tag részéről.

Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök (b) és Volodimir Zelenszkijf ukrán elnök (j). Az ankarai NATO-csúcson már nem találkoznak. / Fotó: STR / AFP

A Politico értesülése szerint a szövetség főtitkára a lehetőséget egy zárt körű NATO-nagyköveti ülésen vetette fel április végén. Rutte a NATO júliusi, törökországi csúcstalálkozójának előkészítése részeként beszélt a tervről.

Amennyiben a szövetségesek jóváhagyják az elképzelést, az Ukrajnába irányuló éves támogatási volumen gyakorlatilag megháromszorozódna, elérve a 143 milliárd dollárt a NATO saját, összesített GDP-becslése alapján. Tavaly Ukrajna 45 milliárd dollárnyi biztonsági támogatást kapott szövetségeseitől, ez magában foglalta a fegyvervásárlásokat, az ukrán védelmi cégekbe történő befektetéseket, valamint a NATO által koordinált amerikai fegyverbeszerzési programot Kijev számára.

Vitára ad okot az egyenlőtlen segítségnyújtás

A Politiconak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint Rutte javaslata részben annak a frusztrációnak a következménye, hogy egyes országok úgy érzik, jóval többet tesznek Kijev támogatásáért, mint mások. A Kiel Intézet Ukraine Support Tracker adatai alapján az északi és balti országok, Hollandia és Lengyelország GDP-arányosan nagyobb katonai támogatást nyújtanak Ukrajnának, mint sok más szövetséges. A németországi Kiel Intézet elemzése szerint az északi országok jóval erejükön felül támogatnak, Nyugat-Európa nagy országai nagyjából GDP-arányosan teljesítenek, míg Dél-Európa továbbra is alulteljest.

„Azok az államok, amelyek valóban többet vállalnak, ezt minden egyes alkalommal szóvá teszik. És ha megnézzük a számokat, egyértelmű, hogy a terhek nincsenek egyenlően megosztva” – emelte ki kedden Kaja Kallas, az Európai Unió külpolitikai és biztonságpolitikai főképviselője a tagállami külügyminiszterek brüsszeli találkozója után.