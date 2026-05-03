Érik a botrány: a NATO zárt ajtók mögötti "meghitt beszélgetéseket" tart filmipari szakemberekkel – gyanús, hogy propaganda van a háttérben

Zárt ajtók mögötti találkozókat szervez a NATO film- és tévés forgatókönyvírókkal, rendezőkkel és producerekkel Európa-szerte és az Egyesült Államokban, ami gyanúra ad okot, hogy a szövetség a művészeteket igyekszik felhasználni a blokk érdekében történő „propaganda” terjesztésére – írja a Guardian.

Érik a botrány: a NATO valamilyen felkészítéseket és "meghitt beszélgetéseket" tart a médiának – gyanús, hogy propaganda van a háttérben

A brit lap értesülései szerint a szövetség eddig három találkozót szervezett film- és televíziós szakemberekkel Los Angelesben, Brüsszelben és Párizsban, és a jövő hónapban Londonban folytatja „meghitt beszélgetéssorozatát”, ahol a brit hivatásos írókat képviselő Writers’ Guild of Great Britain (WGGB) forgatókönyvíró tagjaival találkozik.

A londoni találkozó terve ugyanakkor felháborodást váltott ki néhány meghívott körében, akik úgy érezték, hogy arra kérik őket, „járuljanak hozzá a NATO propagandájához”.

A megrendezésre kerülő találkozó témája „a biztonsági helyzet alakulása Európában és azon túl” lesz. Úgy tűnik, hogy James Appathurai, a NATO korábbi szóvivője, aki jelenleg a hibrid, kiber- és új technológiákért felelős főtitkár-helyettes, a szövetség más tisztviselőivel együtt részt kíván venni az eseményen.

A Guardian által megtekintett WGGB-e-mailben arra utaltak, hogy a találkozók nyomán már „három különálló projekt” van fejlesztés alatt, amelyek „legalábbis részben ezekből a beszélgetésekből merítettek ihletet”.

A rendezvény szervezői szerint az is elhangzott, hogy a NATO „azon a meggyőződésen alapszik, hogy az együttműködés és a kompromisszum, a barátságok és szövetségek ápolása jelenti az előrelépés útját, hozzátéve, hogy „még ha csak egy ilyen egyszerű üzenet is bekerül egy jövőbeli történetbe, az már elég lesz.

"Nyilvánvaló propaganda"

Alan O’Gorman, a 2026-os Ír Film- és Televíziós Díjátadón a legjobb filmnek járó díjat elnyerő Christy című film forgatókönyvírója „felháborítónak” és „nyilvánvaló propagandának” nevezte a tervezett találkozót.

Úgy gondoltam, hogy érzéketlen és őrültség ezt valamiféle pozitív lehetőségként bemutatni. Sok embernek, köztük nekem is, vannak barátai és családtagjai, vagy maguk is olyan országokból származnak, amelyek nem tagjai a NATO-nak, és amelyek szenvedtek a NATO által kezdeményezett és propagált háborúk miatt

– mondta.Úgy véli, hogy a találkozók a NATO kísérlete arra, hogy „üzeneteit filmeken és a tévében is terjeszthesse”.