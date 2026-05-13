Figyelmeztet a NAV: egy hét van még hátra az szja bevallására!

Május 20. az szja-bevallás benyújtásának a határideje. Akinek fizetendő adója van, azt is eddig az időpontig kell rendezni, ha el akarja kerülni a késedelmi pótlékot, illetve a visszaigénylésnél sem mindegy a gyorsaság, a hivatal ugyanis 30 napon belül utalja a visszajáró adót.
2026.05.13, 15:49
Frissítve: 2026.05.13, 15:52

Mindenkinek érdemes megnézni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített tervezetet, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalap-kedvezményekkel, ehhez két videós segédlet is rendelkezésre áll a NAV honlapján – közölte az adóhatóság.

Figyelmeztet a NAV: egy hét van még hátra az szja bevallására!
Mint írják: akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amelyről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlanértékesítésből vagy -bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Ebben a folyamatban egyrészt az eSZJA beépített kérdés-felelet funkciója nyújthat támogatást, de a NAV még egy képernyőképes kisfilmet is készített az érintetteknek a kitöltéshez.

A befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-ig kell rendezni. Ha valakinek gondot okoz egy összegben befizetni, a bevallásban 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-ig nem teszi meg, utána már nemcsak az adót kell kiegyenlítenie, hanem késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1 százalékos nyilatkozata sem lesz érvényes.

Érdemes a visszaigénylést hamar kérni

A visszaigénylést is érdemes mihamarabb kérni: egyrészt azért, mert a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utal a NAV, másrészt pedig aki május 20-ig nem egészíti ki a tervezetét azzal, hogy postán vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget, annak május 21-től külön kiutalási kérelmet kell benyújtania.  

A tervezeteket csak az kezelheti online az eSZJA-ban, akinek van DÁP- vagy az Ügyfélkapu+-regisztrációja. Ez a gyors és kényelmes megoldás, a megannyi segítő automatizmus rengeteg időt és energiát spórolhat mindenkinek, aki használja, ráadásul a beépített ellenőrző funkció a hibás bevallások számát gyakorlatilag a nullára csökkenti.

A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján az SZJA-bevallás 2025 csempén is.

Szja-bevallás: figyelmeztet a NAV, ezek a leggyakoribb hibák, amelyeken el lehet csúszni
Az eddig beérkezett szja-bevallásokból a NAV leszűrte a leggyakoribb hibákat. Az adóhatóság ezért közleményben foglalta össze a tipikus, egyébként összességében leggyakoribb bevallási hibákat, amelyekre az érintetteknek érdemes figyelniük.

