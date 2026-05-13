Megüresedett a NAV csúcspozíciója: életbe lépett a helyettesítési rend – kiderült, ki lép a helyére

Megszűnt Vágujhelyi Ferenc NAV-elnöki megbízatása, miután lejárt a miniszterelnöki mandátumhoz kötött államtitkári kinevezése. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányítását átmenetileg Tamásné Czinege Csilla adószakmai elnökhelyettes vette át – írta a Mandiner.

Hivatalosan is távozik a NAV éléről Vágujhelyi Ferenc, a hatóság már meg is erősítette a változást / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hivatalosan is megszűnt Vágujhelyi Ferenc NAV-elnöki megbízatása – erősítette meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerdán. A változás hátterében nem leváltás vagy botrány áll, hanem egy jogszabályi automatizmus:

a NAV vezetője államtitkári jogállásban dolgozik, ez a megbízatás pedig a miniszterelnök mandátumának lejártával automatikusan megszűnik.

A hírt elsőként Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke osztotta meg a közösségi médiában. Sajtómegkeresésre a NAV egyértelművé tette: a szabályozás alapján 2026. május 13-tól Vágujhelyi Ferenc már nem tölti be az elnöki tisztséget.

A hatóság közlése szerint a NAV működése ugyanakkor zavartalan marad, mert a szervezet szabályzata pontosan meghatározza, ki veszi át a vezetést ilyen helyzetben. Az adóhivatal szervezeti és működési szabályzata kimondja, hogy amennyiben az elnöki tisztség betöltetlen, az elnök feladat- és hatáskörét az adószakmai elnökhelyettes gyakorolja.

Már ismert, hogy ki áll a NAV élére

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy átmenetileg Tamásné Czinege Csilla irányítja a hivatalt. Ő képviseli a NAV-ot, közvetlenül vezeti a Központi Irányítást, valamint ellát minden olyan feladatot, amelyet a jogszabály a NAV vezetőjének hatáskörébe utal.

A NAV hangsúlyozta, hogy ez az átmeneti állapot addig marad érvényben, amíg meg nem történik az új államtitkár hivatalos kinevezése.

Egyelőre nem közölték, hogy ki lehet Vágujhelyi Ferenc utódja, és azt sem, mikor születhet döntés az új vezetőről.

Vágujhelyi Ferenc 2021 óta vezette a NAV-ot, kinevezése előtt pedig hosszú ideig dolgozott az államigazgatás különböző területein. Elnöksége alatt a NAV kiemelt hangsúlyt helyezett a digitalizációra, az online ügyintézés fejlesztésére és az automatizált adózási rendszerek bővítésére. Az elmúlt években több jelentős technológiai fejlesztés is a hivatalhoz kötődött, köztük az eÁFA-rendszer és az online számlaadat-szolgáltatás további kiterjesztése.