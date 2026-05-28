Éjszakába nyúló NAV-akció a minisztériumban: milliárdos támogatásokat vizsgálnak

Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt. A NAV házkutatást tartott a kulturális tárcánál és az NKTK-nál.
VG
2026.05.28, 13:01
Frissítve: 2026.05.28, 13:25

Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forintnyi támogatás ügyében. 

Éjszakába nyúló NAV-akció a minisztériumban: milliárdos támogatásokat vizsgálnak / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A NAV már megkezdte a tanúk kihallgatását, miközben a nyomozás a pályázati döntések szabályszerűségét és a támogatások felhasználását vizsgálja.

Az adóhivatal nyomozói május 27-én nagyszabású kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK). 

Az akció az éjszakába nyúlt, a hatóságok pedig papíralapú és elektronikus dokumentumokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le.

A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a támogatási pályázatok elbírálása és a döntéshozatali folyamat megfelelt-e a jogszabályoknak. A NAV közlése szerint az ügy összetettsége és az érintettek nagy száma miatt további bizonyítási eljárások és kényszerintézkedések is várhatók.

A nyomozás az elmúlt évek egyik legjelentősebb kulturális támogatási ügyévé válhat, mivel a vizsgált támogatási összeg meghaladja a 17 milliárd forintot.

A NAV szerdán házkutatást tartott a kulturális tárca épületében (valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő irodáiban is) a Nemzeti Kulturális Alapban (NKA) történt visszaélések ügyében. 

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter korábban közölte, hogy felfüggesztette tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját. 

A döntést azzal indokolta, hogy a vezető a napvilágra került, 

közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs korábbi utasításai alapján.

A miniszter elmondta: belső vizsgálat indul az ügyben, és a tárca minden támogatást megad a hatóságoknak a felelősség teljes körű feltárásához.

A vizsgálat ideje alatt biztosítják az NKTK zavartalan működését, miközben a kormány továbbra is együttműködik a folyamatban lévő hatósági eljárásokkal. A miniszter hétfőn már az NKA kifizetéseinek felfüggesztését is elrendelte.

Később azt is közölte, hogy a NAV munkatársai beszámolnak majd a részletekről. Hozzátette: a kormány folytatja tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelynek célja, hogy kiderítsék, mire költött pénzt a Nemzeti Kulturális Alap. 

A politikus szerdán egy videóban azt mutatta be, hogy mit találtak a nyomozók a minisztérium alagsorában, valamint az irattárban. „Ez az irattára a kulturális és innovációs minisztériumnak” – mondta egy zsákokkal teli helyiségben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
