Deviza
EUR/HUF358,55 -0,32% USD/HUF308,45 -0,31% GBP/HUF414,59 -0,25% CHF/HUF392,31 -0,2% PLN/HUF84,57 -0,18% RON/HUF68,35 -0,44% CZK/HUF14,77 -0,22% EUR/HUF358,55 -0,32% USD/HUF308,45 -0,31% GBP/HUF414,59 -0,25% CHF/HUF392,31 -0,2% PLN/HUF84,57 -0,18% RON/HUF68,35 -0,44% CZK/HUF14,77 -0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 632,44 -0,63% MTELEKOM2 640 +0,46% MOL3 922 -1,65% OTP39 900 -2,92% RICHTER12 030 -1,55% OPUS310 -1,43% ANY7 890 +0,9% AUTOWALLIS149 -1% WABERERS4 630 +0,87% BUMIX9 210,21 -0,22% CETOP4 487,93 -0,47% CETOP NTR2 831,83 -0,22% BUX130 632,44 -0,63% MTELEKOM2 640 +0,46% MOL3 922 -1,65% OTP39 900 -2,92% RICHTER12 030 -1,55% OPUS310 -1,43% ANY7 890 +0,9% AUTOWALLIS149 -1% WABERERS4 630 +0,87% BUMIX9 210,21 -0,22% CETOP4 487,93 -0,47% CETOP NTR2 831,83 -0,22%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Nagy-Brittania
migráció
bevándorlás

Egyre többen távoznak az egykor oly szeretett országból: kiderült, hány magyar hagyja hátra a remény szigetét

Egyre kevesebb uniós állampolgár választja tartós letelepedésre Nagy-Britanniát, ami látványosan visszahúzta a nettó bevándorlási számokat. A jelentés csak a véglegesen távozó EU-állampolgárok számának felső tízes listáját tartalmazza; ebben a mezőnyben nem szerepelnek a magyarok.
VG/MTI
2026.05.21, 19:45

Meredeken visszaesett tavaly a korábbi évek rekordszintjeiről a nettó bevándorlás Nagy-Britanniában. A brit statisztikai hivatal (ONS) csütörtöki ismertetése szerint a véglegesen távozó EU-állampolgárok száma csökkent ugyan, de továbbra is jóval meghaladta a százezret.

Editorial,Use,Only.,View,Of,London's,Oxford,Street,Packed,With Rekordmélységbe zuhant a nettó bevándorlás Nagy-Britanniában – a magyarok nem tartoznak a leginkább távozók közé
Meredeken visszaesett a brit nettó bevándorlás / Fotó: harhar38 / Shutterstock

Az ONS beszámolója szerint a 2025. december 31-én véget ért tizenkét hónapban 171 ezer volt a Nagy-Britanniába tartós letelepedés céljával érkezők nettó száma, vagyis a bevándorlók és a kivándorlók számának különbsége. A 2024-es teljes naptári évben 331 ezer fős nettó bevándorlást mértek Nagy-Britanniában.

A tavalyi adat csaknem másfél évtizedes mélypont, ennél alacsonyabb éves nettó bevándorlást ugyanis a koronavírus-járvány éveit leszámítva legutóbb 2012-ben mutatott ki a statisztikai hivatal. Az eddigi tizenkét havi rekord a 2023 márciusában zárult egy évben született: az ONS akkor 944 ezer fős nettó bevándorlásról számolt be.

A csütörtöki adatismertetés szerint 2025-ben az EU+ országcsoport állampolgárai közül 118 ezren költöztek el Nagy-Britanniából. Az ONS ebbe a csoportba sorolja az Európai Unió mellett Norvégiát, Izlandot, Liechtensteint és Svájcot. Ennek az országcsoportnak az állampolgárai közül egy évvel korábban 155 ezren távoztak Nagy-Britanniából, vagyis tavaly valamelyest apadt az uniós állampolgárok elvándorlási hulláma, de 

az EU+ országok nettó bevándorlási egyenlege így is mínusz 42 ezer volt 2025 egészében.

A brit statisztikai hivatal hangsúlyozza, hogy a tartós letelepedési szándékkal érkező EU-állampolgárok száma már a brit EU-tagságról 2016-ban tartott - a kilépésre voksolók szűk, 51,86 százalékos többségű győzelmével végződő - népszavazás óta folyamatosan csökken, és a visszaesés különösen felgyorsult, amikor Nagy-Britannia 2020-ban kilépett az Európai Unióból.

Az ONS kiemelte azt is, hogy az EU+ csoport állampolgárainak éves szinten mért nettó bevándorlási egyenlege 2022 júniusa óta negatív, vagyis azóta folyamatosan többen távoznak közülük Nagy-Britanniából, mint ahányan érkeznek.

Távoznak a közép- és kelet-európai EU-tagállamok állampolgárai

Az ONS csütörtöki ismertetése szerint tavaly a román és a lengyel állampolgárok közül távoztak a legtöbben: 2025-ben 24 ezer román és 19 ezer lengyel költözött el Nagy-Britanniából. A jelentés csak a véglegesen távozó EU-állampolgárok számának felső tízes listáját tartalmazza; ebben a mezőnyben nem szerepelnek a magyarok.

A közép- és kelet-európai EU-tagállamok közül ugyanakkor bekerült az elvándorlók száma alapján összeállított tízes csoportba Bulgária nyolcezer elköltözővel, és Litvánia, amelynek állampolgárai közül négyezren távoztak Nagy-Britanniából tavaly.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu