Tömeges rosszullét egy óceánjárón: norovírus miatt rekedtek utasok Bordeaux-ban, haláleset is történt

A francia hatóságok végül engedélyezték az utasok partra szállását a Bordeaux-ban veszteglő Ambition óceánjáróról, miután lezárultak az egészségügyi vizsgálatok a fedélzeten kialakult norovírus-járvány miatt. A hajón mintegy ötven ember betegedett meg hányással és hasmenéssel járó tünetekkel, miközben egy 90 év körüli utas meghalt az út során. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatója szerint ugyanakkor nem alakult ki súlyos fertőzéses helyzet, és a francia hatóságok gyorsan reagáltak az esetre.

Az Ambassador Cruise Line társaság Ambition nevű hajóján 1233 utas és 514 fős személyzet tartózkodik, többségük brit és ír állampolgár. A hajó május 6-án indult a Shetland-szigetekről, majd Belfast, Liverpool és Brest érintésével érkezett Bordeaux-ba kedden este. A legsúlyosabb tünetek még Brest közelében jelentkeztek az utasok között.

A francia egészségügyi hatóságok eredetileg elővigyázatosságból nem engedték elhagyni a hajót az utasoknak, amíg nem tisztázódik, hogy valóban norovírus okozta-e a tömeges rosszulléteket. Az első laboreredmények még nem mutatták ki egyértelműen a fertőzést, a későbbi vizsgálatok azonban megerősítették a norovírus-járvány gyanúját.

A WHO szerint a megbetegedések kellemetlenek voltak, de nem alakult ki súlyos állapot egyik érintettnél sem.

Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója külön hangsúlyozta, hogy az Ambition fedélzetén történt fertőzésnek nincs köze a korábban a Hondius óceánjárón felbukkant hantavírusos esetekhez. A holland hajón kialakult fertőzés korábban komoly nemzetközi figyelmet kapott, ezért a hatóságok most igyekeztek gyorsan eloszlatni az esetleges párhuzamokról szóló találgatásokat.

A WHO szerint a nyári utazási szezon közeledtével hasonló járványok ismét előfordulhatnak a tengerjáró hajókon. A norovírus különösen gyorsan terjed zárt közösségekben, így az óceánjárók ideális környezetet jelenthetnek a fertőzés számára. Az egészségügyi szervezet szerint a gyors tesztelés, a fertőzöttek elkülönítése és az utasok folyamatos tájékoztatása kulcsfontosságú az ilyen helyzetek kezelésében.