Ez már egyértelmű figyelmeztetés: Amerika és Kína konfliktusa Tajvan nukleáris eszkalációjához vezethet
Egy Tajvan körüli amerikai–kínai konfliktus már nemcsak regionális háborús kockázatot jelentene, hanem akár nukleáris eszkalációhoz is vezethet – erre figyelmeztetett a világ egyik legismertebb védelmi kutatóintézete, a londoni Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete (IISS). A szervezet szerint a világ egy új nukleáris fegyverkezési verseny küszöbén áll, amelynek központja egyre inkább az ázsiai–csendes-óceáni térség lesz.
A hét végén kezdődik Szingapúrban az ázsiai térség legfontosabb biztonságpolitikai fóruma, a Shangri-La-párbeszéd, ahol várhatóan Tajvan, az iráni konfliktus és az amerikai biztonsági garanciák jövője is kiemelt téma lesz. A háttérben pedig egyre erősebb a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy Washington meddig és milyen formában lenne hajlandó katonailag megvédeni Tajvant egy kínai támadás esetén – írja a Reuters.
Az IISS elemzése szerint egy esetleges tajvani konfliktusban az Egyesült Államok és Kína nem korlátozott hadműveleteket hajtana végre, hanem egyszerre több katonai területen indítana nagyszabású támadásokat.
A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy mindkét fél a másik kommunikációs, hírszerzési és katonai irányítási rendszereit próbálná megbénítani.
A kutatóintézet szerint jelenleg gyakorlatilag nincsenek olyan világos vészkorlátok vagy kommunikációs mechanizmusok Washington és Peking között, amelyek egy ilyen konfliktus során megakadályozhatnák a kontrollálatlan eszkalációt. Ez különösen veszélyes egy olyan helyzetben, ahol a katonai és nukleáris rendszerek részben összekapcsolódnak.
Kína magas fordulatszámon fejleszti a nukleáris arzenált
A feszültséget tovább növeli, hogy Kína az elmúlt években látványosan felgyorsította nukleáris arzenáljának fejlesztését. Az amerikai védelmi minisztérium becslése szerint Peking 2030-ra már ezer nukleáris robbanófejjel rendelkezhet. Ez továbbra is elmarad az orosz és amerikai készletektől – Oroszországnak nagyjából 4400, az Egyesült Államoknak körülbelül 3700 aktív robbanófeje lehet –, de Kína jelenleg a világ leggyorsabban növekvő nukleáris hatalma.
Az elemzők szerint
a probléma nem pusztán a fegyverek számában rejlik, hanem abban is, hogy Kína nukleáris programja sokkal zártabb és kevésbé átlátható, mint az amerikai
vagy az egykori szovjet rendszerek voltak. A hidegháború idején Washington és Moszkva évtizedeken át tárgyalt fegyverzetkorlátozásról és válságkezelési mechanizmusokról, míg az Egyesült Államok és Kína között ma még ennek a kultúrája sem alakult ki igazán.
A tajvani helyzet azután vált ismét különösen érzékennyé, hogy Donald Trump amerikai elnök ebben a hónapban Pekingben találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Tajvanon több politikai és katonai szereplő attól tart, hogy Washington hosszabb távon bizonytalanabbá válhat a sziget védelmével kapcsolatban, miközben Kína egyre agresszívebben növeli katonai jelenlétét Tajvan körül.
Peking hivatalosan továbbra is azt állítja, hogy a békés újraegyesítést támogatja, de soha nem mondott le az erő alkalmazásának lehetőségéről. Tajvan viszont elutasítja a kínai szuverenitási igényeket, és saját demokratikus rendszerének megőrzését tekinti elsődlegesnek.
Feszült volt a párbeszéd Trump és Hszi között
A májusi pekingi Trump–Hszi-csúcstalálkozó egyik legérzékenyebb témája is Tajvan és az amerikai fegyverszállítások ügye volt, ami komoly aggodalmat váltott ki Washington ázsiai szövetségeseiben. A találkozó előtt több amerikai szakértő attól tartott, hogy Donald Trump akár engedményeket is tehet Pekingnek a Tajvannak szánt, több tízmilliárd dolláros fegyvercsomagok ügyében, cserébe a kereskedelmi és geopolitikai kapcsolatok stabilizálásáért.
Kína közben azt próbálta elérni, hogy az Egyesült Államok mérsékelje katonai támogatását Tajvan felé, miközben Washington hivatalosan továbbra is fenntartotta a sziget védelmének támogatását. A háttérben azonban már akkor is egyre többen attól tartottak, hogy a Tajvani-szoros körüli katonai és politikai feszültség könnyen olyan szintre emelkedhet, amelyből egy amerikai–kínai konfliktus is kialakulhat.