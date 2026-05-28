Egy Tajvan körüli amerikai–kínai konfliktus már nemcsak regionális háborús kockázatot jelentene, hanem akár nukleáris eszkalációhoz is vezethet – erre figyelmeztetett a világ egyik legismertebb védelmi kutatóintézete, a londoni Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete (IISS). A szervezet szerint a világ egy új nukleáris fegyverkezési verseny küszöbén áll, amelynek központja egyre inkább az ázsiai–csendes-óceáni térség lesz.

Ez már egyértelmű figyelmeztetés: Amerika és Kína konfliktusa Tajvan nukleáris eszkalációjához vezethet / Fotó: AFP

A hét végén kezdődik Szingapúrban az ázsiai térség legfontosabb biztonságpolitikai fóruma, a Shangri-La-párbeszéd, ahol várhatóan Tajvan, az iráni konfliktus és az amerikai biztonsági garanciák jövője is kiemelt téma lesz. A háttérben pedig egyre erősebb a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy Washington meddig és milyen formában lenne hajlandó katonailag megvédeni Tajvant egy kínai támadás esetén – írja a Reuters.

Az IISS elemzése szerint egy esetleges tajvani konfliktusban az Egyesült Államok és Kína nem korlátozott hadműveleteket hajtana végre, hanem egyszerre több katonai területen indítana nagyszabású támadásokat.

A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy mindkét fél a másik kommunikációs, hírszerzési és katonai irányítási rendszereit próbálná megbénítani.

A kutatóintézet szerint jelenleg gyakorlatilag nincsenek olyan világos vészkorlátok vagy kommunikációs mechanizmusok Washington és Peking között, amelyek egy ilyen konfliktus során megakadályozhatnák a kontrollálatlan eszkalációt. Ez különösen veszélyes egy olyan helyzetben, ahol a katonai és nukleáris rendszerek részben összekapcsolódnak.

Kína magas fordulatszámon fejleszti a nukleáris arzenált

A feszültséget tovább növeli, hogy Kína az elmúlt években látványosan felgyorsította nukleáris arzenáljának fejlesztését. Az amerikai védelmi minisztérium becslése szerint Peking 2030-ra már ezer nukleáris robbanófejjel rendelkezhet. Ez továbbra is elmarad az orosz és amerikai készletektől – Oroszországnak nagyjából 4400, az Egyesült Államoknak körülbelül 3700 aktív robbanófeje lehet –, de Kína jelenleg a világ leggyorsabban növekvő nukleáris hatalma.