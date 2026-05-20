Elege lett az EU egyik legnagyobb tagországának Ursula von der Leyenből, levélben fenyegette meg a miniszterelnöke: súlyos csapást mér az unióra, ha nem intézkedik az energiaválság miatt

Olaszország kilépéssel fenyegeti az EU SAFE védelmi alapját, ha Brüsszel nem kezeli egyenrangúan az energiabiztonsági kiadásokat a katonai célú finanszírozással. A lépés mögött a kormánykoalíción belüli, egyre mélyülő törésvonalak is meghúzódnak.
2026.05.20, 06:31
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök levélben figyelmeztette Ursula von der Leyent: ha Brüsszel nem terjeszti ki a fiskális rugalmasságot az energiakiadásokra, akkor Olaszország kilép az Unió 150 milliárd eurós SAFE védelmi újrafegyverkezési programjából.

Olaszország visszalép az EU 150 milliárd eurós SAFE védelmi programjától
Olaszország visszalép az EU 150 milliárd eurós SAFE védelmi programjától / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A jelenleg hatályos uniós szabályok lehetővé teszik a tagállamoknak, hogy a szokásos kiadási korlátokat átlépjék védelmi és újrafegyverkezési célokra. Meloni azonban azt kifogásolja, hogy ez a rugalmasság nem vonatkozik az energiapiaci sokkok kezelésére, holott – érvelése szerint – a közel-keleti feszültségek és az ukrajnai háború együttesen már most is érzékelhető áremelkedést okoznak a kontinensen.

„Nem magyarázhatjuk meg polgárainknak, hogy az EU pénzügyi rugalmasságot biztosít a biztonság és a védelem szűk értelemben vett céljaira, de nem védi meg a családokat, a munkavállalókat és a vállalkozásokat az energiaválságtól" – áll a miniszterelnök levelében, amelyet az Euractiv látott éd ismertetett.

Meloni hangsúlyozta: Európa biztonsága nem mérhető kizárólag katonai képességekben. A kontinens stabilitásához az is hozzátartozik, hogy a vállalkozások folytatni tudják termelésüket, a háztartások fedezni tudják energiaszámláikat, az államok pedig képesek fenntartani a gazdasági és szociális egyensúlyt.

Belpolitikai vitát is érint a Meloni levele

A levél egyúttal reagál a SAFE-program körül kialakult olasz belpolitikai vitára is. Matteo Salvini Lega pártja az utóbbi napokban nyomást gyakorolt a kormányra, hogy szigorúbb álláspontot vegyen fel a fiskális fegyelem kérdésében, ezzel egyre nyíltabb ellentétbe kerülve a védelmi kiadások bővítésének híveivel.

Guido Crosetto védelmi miniszter – aki Meloni pártjából érkezett – nyilvánosan közölte: már kétszer fordult írásban a Lega által irányított Gazdasági Minisztériumhoz a SAFE-szerződések aktiválásával kapcsolatos útmutatásért, választ azonban egyik alkalommal sem kapott.

A levél a Hormuzi-szoros körüli közel-keleti feszültségekre és az orosz–ukrán háború folyamatos hatásaira hivatkozik, amelyek Meloni szerint már most egyenetlen és meredek energiaár-emelkedést okoznak, súlyosan érintve a háztartásokat, a vállalkozásokat, a gazdasági versenyképességet és a vásárlóerőt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
