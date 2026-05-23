Csendben találkozik a magyar és a cseh külügyminiszter – nem lesz sajtótájékoztató sem
A Tisza Párt győzelme nem egyetlen kampányfogásnak vagy jól hangzó politikai üzenetnek köszönhető, hanem hosszú évek szisztematikus munkájának és a választókkal kialakított személyes kapcsolatnak – erről beszélt Orbán Anita külügyminiszter szombaton Prágában, a Globsec nemzetközi biztonságpolitikai konferencián.
A Mandiner szemléje szerint Orbán Anita Magyarország nagy visszatérése című panelbeszélgetésen hangsúlyozta: a Tisza Párt olyan politikai környezetben tudott alternatívát kínálni, amelyet az ellenzéki szereplők számára rendkívül egyenlőtlennek nevezett.
A politikus azt mondta, a párt ezért saját kommunikációs csatornákat épített ki, miközben nagy hangsúlyt fektetett a helyi jelenlétre és az önkéntes hálózatok megszervezésére.
A külügyminiszter szerint az ellenzék nem kapott megfelelő megjelenési lehetőséget sem a közmédiában, sem más országos sajtóorgánumokban, ezért kénytelen volt saját kommunikációs teret létrehozni. Ennek részeként a Tisza Párt a választások előtt saját újságot is megjelentetett többmilliós példányszámban, miközben jelöltjei intenzíven használták a közösségi médiát is.
Orbán Anita kiemelte, hogy a párt elnöke a kampány során települések százait kereste fel, sok helyre többször is visszatérve. Véleménye szerint ez a közvetlen kapcsolatépítés döntő szerepet játszott a választási sikerben.
A miniszter emlékeztetett arra is, hogy a Tisza Párt az Országgyűlés 199 mandátumából 141-et szerzett meg, míg a 106 egyéni választókerületből 96-ban a párt jelöltje győzött.
Orbán Anita prágai látogatása során találkozik Petr Macinka cseh külügyminiszterrel is. A cseh külügyi tárca tájékoztatása szerint
a megbeszélés bemutatkozó jellegű, a találkozó után pedig nem terveznek sajtótájékoztatót.
Korábban Orbán Anita és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter megállapodtak abban, hogy folytatják a kárpátaljai magyar közösség jogairól szóló szakértői tárgyalásokat.
A magyar kormány álláspontja szerint a kárpátaljai magyarok alapvető emberi jogainak rendezése feltétele annak, hogy bármilyen más témában is egyeztessen az ukrán féllel.
Magyar Péter korábban azt mondta, ha az egyeztetések eredményt hoznak, kész Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Kárpátalján találkozni, és akkor Ukrajna uniós csatlakozási kérelme is az asztalra kerülhet.
Az ukrán külügyminiszter az X-en arról írt, hogy áttekintették a nemzeti kisebbségekről szóló, ezen a héten lezajlott első forduló kétoldalú szakértői konzultációit, és megállapodtak abban, hogy a második fordulót a jövő héten tartják.