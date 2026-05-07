Orbán Anita Rómába indult – fontos egyeztetés vár rá Melonival
„Csatlakozom a leendő miniszterelnök Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel folytatandó tárgyalásához. Úton Rómába” – írta Orbán Anita csütörtökön a Facebookon.
A leendő miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter Magyar Péterhez csatlakozik, aki kedden jelentette be, hogy Olaszországba utazik egy nemzetközi filmfesztiválra, a Tavaszi szél című film bemutatójára. A leendő miniszterelnök azt is közölte. hogy az olaszországi tartózkodása idején hivatalos találkozókon is részt vesz.
Magyar Péter csütörtökön 10 órakor Rómában találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel.
A magyar küldöttség az esti órákban érkezik vissza az olasz fővárosból. „A távollétem idején Ruff Bálint, a Miniszterelnökség leendő minisztere irányítja a kormányalakítási előkészületeket” – jelentette be Magyar Péter.
A Tisza-kormánynak a korábbi bejelentések alapján 16 minisztériuma lesz.
- Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter,
- Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter,
- Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter,
- Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter,
- Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,
- Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter,
- Pósfai Gábor belügyminiszter,
- Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter,
- Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter,
- Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter,
- Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter,
- Kármán András pénzügyminiszter,
- Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter,
- Gajdos László élő környezetért felelős miniszter,
- Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter és
- Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszter lesz.
Korábban megírtuk, hogy a Tisza Párt azt javasolta, hogy május 9-én, szombaton tartsák meg az új Országgyűlés alakuló ülését. A döntés az alakuló ülést előkészítő parlamenti egyeztetés után született.
A mandátumarányok alapján a Tisza Párt 140, a Fidesz–KDNP 53, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett.