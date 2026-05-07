Orbán Anita Rómába indult – fontos egyeztetés vár rá Melonival

A leendő miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy Rómába utazik. Orbán Anita az egyeztetés részleteiről egyelőre nem árult el többet.
2026.05.07, 07:36
Frissítve: 2026.05.07, 07:47

„Csatlakozom a leendő miniszterelnök Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel folytatandó tárgyalásához. Úton Rómába” – írta Orbán Anita csütörtökön a Facebookon

Orbán Anita Rómába indult – fontos egyeztetés vár rá Melonival / Fotó: Koszticsák Szilárd

A leendő miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter Magyar Péterhez csatlakozik, aki kedden jelentette be, hogy Olaszországba utazik egy nemzetközi filmfesztiválra, a Tavaszi szél című film bemutatójára. A leendő miniszterelnök azt is közölte. hogy az olaszországi tartózkodása idején hivatalos találkozókon is részt vesz. 

Magyar Péter csütörtökön 10 órakor Rómában találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel.

A magyar küldöttség az esti órákban érkezik vissza az olasz fővárosból. „A távollétem idején Ruff Bálint, a Miniszterelnökség leendő minisztere irányítja a kormányalakítási előkészületeket” – jelentette be Magyar Péter.

A Tisza-kormánynak a korábbi bejelentések alapján 16 minisztériuma lesz.

  • Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter,
  • Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter,
  • Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter,
  • Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter,
  • Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,
  • Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter,
  • Pósfai Gábor belügyminiszter,
  • Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter,
  • Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter,
  • Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter,
  • Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter,
  • Kármán András pénzügyminiszter,
  • Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter,
  • Gajdos László élő környezetért felelős miniszter,
  • Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter és
  • Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszter lesz.

Korábban megírtuk, hogy a Tisza Párt azt javasolta, hogy május 9-én, szombaton tartsák meg az új Országgyűlés alakuló ülését. A döntés az alakuló ülést előkészítő parlamenti egyeztetés után született. 

A mandátumarányok alapján a Tisza Párt 140, a Fidesz–KDNP 53, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
