Orbán Anita bejelentette a megállapodást az ukránokkal: már holnap megkezdődnek a tárgyalások Kárpátaljáról – rendeznék a magyar kisebbség jogait

A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. Erről állapodtam meg a hétvégén Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel telefonos egyeztetésünk során – írta facebookos oldalán hétfő reggel Orbán Anita külügyminiszter.

Orbán Anita külügyminiszter szerint a cél a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezése / Fotó: Koszticsák Szilárd

A diplomáciai vezető tájékoztatása szerint mindkét fél kijelölte a tárgyalódelegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek.

Ennek köszönhetően már holnap kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez.

Orbán Anita bízik abban, hogy a tárgyalási folyamat konstruktív és eredményes lesz, és rövid időn belül kézzelfogható előrelépést hoznak a kárpátaljai magyar közösség számára.

Mint korábban a Bloomberg alapján lapunk is beszámolt róla, Magyar Péter kormányfő azt szeretné, ha Ukrajna több jogot biztosítana a kárpátaljai magyar kisebbségnek, mielőtt Magyarország támogatná Kijev hivatalos EU-csatlakozási tárgyalásainak megindítását. Az ügy António Costával, az Európai Tanács elnökével folytatott, április végi tárgyalásán is szóba került.

Az akkor még csak a miniszterelnöki szék várományosaként Magyar kiemelten foglalkozott a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetével. Követelései nagyrészt egybevágtak azzal a tizenegy pontos listával, amelyet Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök terjesztett elő 2024-ben. A kérések elsősorban a kárpátaljai magyarok anyanyelvi oktatáshoz való jogát és kulturális jogait érintik.

Mint ismert, az Orbán-kormány mindvégig következetesen ragaszkodott ahhoz, hogy Ukrajna visszaadja a magyar kisebbségének mindazokat a jogait, amelyek 2015 előtt megvoltak: a magyar nyelv szabad használatát az oktatásban, a kultúrában és közéletben, valamint a politikai képviseletet régiós és országos szinten.

Magyar Péter a találkozót hasznos és konstruktív megbeszélésként értékelte, ugyanakkor a hangulat hűvösebb volt, mint korábbi találkozóján Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Az EU több tagállama és António Costa felgyorsítaná Ukrajna csatlakozási folyamatát.