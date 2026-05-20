EUR/HUF359,71 -0,54% USD/HUF309,5 -0,68% GBP/HUF415,97 -0,37% CHF/HUF393,08 -0,51% PLN/HUF84,67 -0,5% RON/HUF68,66 -0,83% CZK/HUF14,8 -0,45%
BUX131 460,2 -0,24% MTELEKOM2 628 +3,22% MOL3 988 -1,14% OTP41 100 +0,05% RICHTER12 220 -1,85% OPUS314,5 +0,32% ANY7 820 -2,49% AUTOWALLIS150,5 -0,99% WABERERS4 590 -1,5% BUMIX9 230,42 -0,46% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 837,95 +0,95%
Érkeznek a Tisza első törvényei, egyből Orbán Viktorral kezdik: nagyon fontos részeket húznának ki az alaptörvényből – hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg

A Tisza-frakció tagjai alaptörvény-módosító javaslatot kezdeményeztek a kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozására. A módosítás szerint egy személy összesen 8 évet tölthet miniszterelnöki pozícióban – ez a korlátozás jelenleg egyedül Orbán Viktort érintené Magyarországon.
2026.05.20, 19:35
Frissítve: 2026.05.20, 19:44

Az ígéretekhez hűen a kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja szerdán. Melléthei-Barna Márton és Hantosi István indítványa nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A módosítás szerint egy személy összesen 8 évet tölthet miniszterelnöki pozícióban – ez a korlátozás jelenleg egyedül Orbán Viktort érintené Magyarországon.

Fotó: Szigetváry Zsolt

A javaslat szerint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.

Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját.

A módosítás további célja annak egyértelművé tétele, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is a nemzeti vagyon körébe tartozik, ezért annak kezeléséért és sorsáért az állam közvetlen felelősséggel tartozik - áll a törvényjavaslat indoklásában.

A módosítás elfogadásával törölnék az alkotmányból azt a bekezdését, hogy Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége; az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik. Ez a rendelkezés alapozta meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozását.

Továbbá a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az Országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza-frakció két képviselője, Hantosi István és Melléthei-Barna Márton.

Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják felfüggesztést.

Mind a polgári peres eljárások, mind a bírósági végrehajtási eljárások folytatására az érintett törvények felülvizsgálatát követően kerülhet sor a külön törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően - olvasható az indoklásban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
