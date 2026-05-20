Érkeznek a Tisza első törvényei, egyből Orbán Viktorral kezdik: nagyon fontos részeket húznának ki az alaptörvényből – hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg

Az ígéretekhez hűen a kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja szerdán. Melléthei-Barna Márton és Hantosi István indítványa nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A módosítás szerint egy személy összesen 8 évet tölthet miniszterelnöki pozícióban – ez a korlátozás jelenleg egyedül Orbán Viktort érintené Magyarországon.

A javaslat szerint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.

Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját.

A módosítás további célja annak egyértelművé tétele, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is a nemzeti vagyon körébe tartozik, ezért annak kezeléséért és sorsáért az állam közvetlen felelősséggel tartozik - áll a törvényjavaslat indoklásában.

A módosítás elfogadásával törölnék az alkotmányból azt a bekezdését, hogy Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége; az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik. Ez a rendelkezés alapozta meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozását.

Továbbá a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az Országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza-frakció két képviselője, Hantosi István és Melléthei-Barna Márton.

Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják felfüggesztést.

Mind a polgári peres eljárások, mind a bírósági végrehajtási eljárások folytatására az érintett törvények felülvizsgálatát követően kerülhet sor a külön törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően - olvasható az indoklásban.