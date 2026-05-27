Orbán Viktor váratlan bejelentést tett a jövőjéről: ez a feladat vár a volt miniszterelnökre – „Jövök”

A volt kormányfő az oldalán osztotta meg a Demokrata lap főszerkesztőjének írását. Orbán Viktor üzent mindenkinek.
2026.05.27, 13:45
Frissítve: 2026.05.27, 14:14

„Válasz Bencsik Andrásnak. Jövök!” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor váratlan bejelentést tett / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A volt kormányfő az oldalán osztotta meg a Demokrata lap főszerkesztőjének írását. A szerző szerint a „nemzetközi baloldal” egy olyan politikai konstrukciót hozott létre Magyarországon, amelynek nincs világos ideológiája vagy karaktere. Ezt Bencsik „felhőszerű gólemnek” és „megfoghatatlan démonnak” nevezi, amely szerinte kizárólag a gyűlöletre épül.

Ebben a helyzetben szerinte a jobboldalnak újra kell definiálnia önmagát. Úgy véli, maga a „jobboldal” szó is elavulttá vált, mert a klasszikus baloldal már nem létezik hagyományos értelemben. Helyette a „patrióta” kifejezést ajánlja, amely szerinte egyszerre hordozza a nemzeti, keresztény, családcentrikus és szuverenista értékeket.

Bencsik András ezután stratégiai kérdéseket vet fel: együtt vagy külön politizáljon-e a Fidesz és a KDNP közege? Mi legyen a viszony a radikálisabb nemzeti szereplőkhöz? A szerző szerint a „démont” csak egyetlen nagy, egységes mozgalom képes legyőzni, ezért aki külön úton indul, az biztosan kudarcot vall.

A cikk végén a főszerkesztő egyértelműen Orbán Viktorra osztja a vezető szerepet. Úgy fogalmaz: a patrióta mozgalom megszervezésére egyedül a miniszterelnök alkalmas és képes. 

Orbán Viktorra vár a feladat. Alkalmas és képes a patrióta mozgalom megszervezésére. A patrióták kedvenc szóhasználatával: Viktorra várunk.

– fogalmaz.

A volt miniszterelnök a választás után egy videóüzenetében elismerte a kudarcot, ugyanakkor jelezte: pártja nem készül visszavonulni, hanem országos újjászervezésbe kezd.

Orbán Viktor üzenetében hangsúlyozta: több mint 2 millió 250 ezer választó támogatta a kormánypártok listáját. Mint fogalmazott, 2014-ben ugyanez az eredmény még kétharmados győzelemhez volt elég, most azonban csak „a tisztes helytálláshoz és a vereséghez”.

A miniszterelnök szerint ugyanakkor a Fidesz továbbra is „Magyarország legösszetartóbb politikai közössége”, amely a jövőben is szolgálni kívánja a nemzeti oldalt. Ennek jegyében a párt a következő hetekben minden választókerületben aktivizálja magát: összehívják az önkénteseket, aktivistákat, jelölteket és képviselőket is. Orbán azt is bejelentette, hogy április 28-án országos választmányi ülést tartanak.

A beszéd hangvétele arra utal, hogy a Fidesz vezetése nem egyszerű választási vereségként tekint az eredményre, hanem egy új politikai korszak kezdeteként.

