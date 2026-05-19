Óriási fordulat: Orbán Viktor döntött Havasi Bertalan sorsáról – így folytatja a Magyar Péterrel összebalhézó helyettes államtitkár

Orbán Viktor tárgyalt Havasi Bertalannal, hogy mi legyen az elmúlt napokban a figyelem középpontjába kerülő helyettes államtitkár jövője. Erről maga az érintett nyilatkozott a Hír TV-nek.

Havasi Bertalan elmondása szerint 30 éve dolgozik a politikai kommunikáció területén, és soha nem titkolta, hogy Orbán Viktoron kívül nem szeretne másnak dolgozni.

Az Orbán-kormányban legutóbb helyettes államtitkárként dolgozott, azonban a hétvégén történtek teljesen új helyzetet teremtettek a számára. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, szombat délután, miután Magyar Péter gúnyosan megszólította Havasi Bertalant a várban tartott minisztériumi látogatás során, Orbán Viktor egykori sajtófőnöke nem hagyta magát és szóváltásba keveredett a tiszás kormányfővel.

Ezzel azonban nem volt vége

Ezzel azonban nem volt vége, ugyanis Magyar Péter annyira megsértődött azon, hogy Havasi Bertalan visszaszólt neki, hogy percekkel később is még az ügyben intézkedett, hogy a helyettes államtitkárt vezessék ki az épületből.

Ezek után jelent meg szombat este a Magyar Közlönyben egy egyetlen miniszterelnöki határozatot tartalmazó szám. Ebben mindösszesen tehát ez szerepelt:

A miniszterelnök 24/2026. (V. 16.) ME határozata helyettes államtitkár felmentéséről

Ebben pedig az olvasható, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr. Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmenti Magyar Péter.

Viszont felindulásában nem vette észre, hogy a miniszterelnöki határozat, amit aláírt, egy óriási hibát tartalmaz, ami miatt érvénytelen a döntés, így nem tudja kirúgni Havasi Bertalant.

Az történt ugyanis, hogy a miniszterelnök a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára hivatkozott Havasi Bertalan felmentésénél. Csakhogy ilyen miniszter már nincs, ő Rogán Antal volt, aki pedig már napok óta nincs hivatalban.