Orbán Viktor elbúcsúzott
Interjút adott a leköszönő magyar miniszterelnök Pityinger László (Dopeman) YouTube-csatornáján. Orbán Viktor a választási veresége okairól beszélt, és üzenetet fogalmazott meg Magyar Péter számára, akit szombaton várhatóan utódjának szavaz meg az új összetételű magyar Országgyűlés.
A távozó kormányfő – aki korábban egy videóban bemutatta, hol fog szombattól dolgozni – az interjúban elmondta: büszke az elmúlt 16 évre, azt nem fogja „kidobni”.
Orbán Viktor elmondta, mi az, ami fáj a választás után
Kormánya kivezette az országot a válságból – mondta az első negyedéves gazdasági adatokat értékelve. Az MTI összefoglalója szerint hozzátette: szomorúságot érez a vereség miatt, mert a „melót” nem fejezte be. A terv az volt: csinál egy szuverén Magyarországot, amely „a saját tengelye körül forog”, hogy a magyarok munkáján ne idegenek gazdagodjanak.
Húsz év kellett volna, hogy mindez „stabilan megálljon a lábán”, azaz a munka egyötöde volt még hátra.
Sok százezren voltak, akik értették, mit csinál, és nem csak a saját zsebük szerint szavaztak, „ezt hívjuk nemzeti oldalnak”.
Fájdalmas, hogy most ők is egy befejezetlen munkában vannak, mert ez közös munka volt
– mondta Orbán Viktor. Hozzátette, annak drukkol, hogy a kormányzati utód minél kevesebbet bontson le Magyarország megvédett szuverenitásából.
Ezt értük el, és erre kell felkészülni
A miniszterelnök kifejezte: érzi személyes felelősségét az elvesztett választás után, de letargiát nem érez, és tele van energiával, az elmúlt 16 évre pedig büszke. A feladat megérteni, kormánya miért nem kapta meg az elegendő szavazói támogatást.
A Fidesz-kormányzás utolsó negyedévének gazdasági adatairól szólva leszögezte: „A most leköszönő kormány, a nemzeti oldal kormánya kivezette az országot a válságból.”
Ilyen balszerencsém is csak nekem lehet
– fűzte hozzá arra utalva, hogy közben elvesztette a választást.
- Miközben elvettek 15 ezermilliárd forintot a bankoktól és a multicégektől a magyar családok javára, de óriási erők dolgoztak azon, hogy ezt a pénzt visszaszerezzék. Az ország többsége nem akarja, hogy kifosszák, itt van hagyománya a nemzeti ellenállásnak, de bízzunk benne, hogy erre nem lesz szükség – mondta.
- Megkétszerezték az állami vagyont, az MNB aranytartalékát pedig harmincszorosára növelték. Nem szabad engedni, hogy az új kormány ezt eladja, vagy adókat emeljen – egy kormány sem tud szembemenni az emberekkel, ezért a nemzeti oldalnak fel kell készülnie arra, hogy ami jó, azt megvédje – mondta Orbán Viktor.
Ezért vesztette el a Fidesz kormánya a választást
Személyes felelősségén túl a választási vereség okait elemezve rámutatott: a 40 év fölötti szavazók körében ők nyertek 47-44-re – a 40 év alattiaknál viszont a Tisza Párt 19-75-re. Orbán Viktor szerint a szavazók nemcsak azt utasították el, amit a kormánypártok ajánlottak, hanem őt magát is.
Saját oldala feladata most az, hogy megtartsa a 40 év felettieket, és közben közelebb kerüljön a fiatalokhoz. A Fidesz vezetését azonnal meg kell fiatalítani. Orbán Viktor maga áll minden vizsgálat elé, hiszen becsületes ember, aki becsületesen elvégezte a munkáját, a jogszabályokat betartotta és betartatta.
Azt jövendölte: ki fognak pukkadni a műbalhék, a legfájdalmasabb, a Zsolti bácsi-ügy is, és világossá tette: Semjén Zsoltért tűzbe teszi a kezét.
A „rengeteg kormányzati juttatásban részesülő” 40 év alattiak nem anyagi okokból döntöttek más mellett, hanem kultúraváltás történhetett – értékelt Orbán Viktor –, amit meg kell érteniük, hogy kommunikálni tudjanak ezekkel a korosztályokkal. Orbán Viktor elismerte: az ő dolga lett volna megtalálni az utat a fiatalokhoz, és a következő egy-két év arról fog szólni, hogy minél többet találkozzon velük.
Pártja választási kampányáról a miniszterelnök elmondta: a kampányfőnöknek, a kampánystábnak időben érzékelnie kellett volna a bajt, de ez nem történt meg. Ez azonban nem maga a magyarázat.
Az orosz–ukrán háború és a brüsszeli szankciók miatt három évig nem volt érzékelhető gazdasági növekedés.
A pártpolitikai mezőben „a Fidesz lesz a dárda hegye” – vetítette előre. De mivel nem a politikai térben vesztettek, hanem a társadalmi térben, ezért a nemzeti oldalt nem lehet a politikából fölépíteni, hanem egy magabiztosságot, önbizalmat és perspektívát nyújtó kulturális, politikai, közéleti világot kell létrehozni – jelölte ki az irányt.
Ez az üzenet a felálló kormánynak
Orbán Viktor szerint 2-4 százalékos gazdasági növekedést tudtak volna előállítani, ha megnyerték volna a választást, de ehhez nem volt támogató nemzetközi környezet. A legjobban akkor jár az ország, ha az új kormány nem változtat a gazdaságpolitika irányán – tanácsolta.
Ugyanakkor a külpolitikáról kiemelte:
nagyon nagy baj lesz abból, ha a Brüsszellel való viszonyt átalakítják, Brüsszellel ugyanis nem lehet kompromisszumot kötni, csak erőpozícióból szabad tárgyalni.
Elmondta: most rajzolódik ki az új médiavilág, az eddig ellenzéki sajtó az új hatalom sajtója lesz, a mérsékeltebb jobbközép sajtó pedig keresi a hangját.
A hagyományos jobboldali sajtó előtt négymillió ember bezárja a fülét – fogalmazott, hozzátéve: személyes kedvence, a Vadhajtások pedig a „kurucok sarka”, de nyelvileg durva. „A Nemzeti Sport mellett az a második igeforrás, amit minden nap meg kell néznem” – fogalmazott.