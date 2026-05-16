Orbán Viktor: az Erste, az OTP és a Shell emberei kerültek a Tisza-kormányba
„Ellenzéki munkánk elrugaszkodási pontja, hogy ez Magyarország elmúlt száz évének legsikeresebb korszaka volt, a magyar polgárosodás legsikeresebb tizenhat éve” – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Orbán Viktor.
A korábbi miniszterelnök a lapnak hosszan részletezte a választási vereség okait, és az előtte és pártja előtt álló feladatokat.
Orbán elmondta, hogy
nemcsak a kormányzati, hanem az ellenzéki életet is ismeri, de nem ez határozza meg őt.
Úgy véli, hogy a küldetése nem változott, mindig a szabad, szuverén Magyarországért dolgozott, és a helyzet és a körülmények most mások, de a lényeg ugyanaz, mivel a politika nála nem állás, hanem szolgálat.
Ez okozta a vereséget Orbán Viktor szerint
„Minden választási vereség más. Most, tizenhat év kormányzás után nem egy ciklus, hanem egy korszak zárult le. Ellenzéki munkánk elrugaszkodási pontja, hogy ez Magyarország elmúlt száz évének legsikeresebb korszaka volt, a magyar polgárosodás legsikeresebb tizenhat éve. Keresztény, nemzeti alkotmány, teljes foglalkoztatás, megnégyszerezett átlagjövedelem, migránsmentes ország, Brüsszellel és más külső erőkkel szemben önálló kormányzás. Erre könnyen lehet ellenzéki politikát építeni, könnyebben, mint 2002-ben, négy év kormányzás után” – ismertette a helyzetet a Fidesz elnöke. Szerinte kormánya erős alapokat épített, így ha az új kormány nem irányváltásban gondolkodik, hanem egyszerűen csak továbbmegy az úton, sikeres lehet. Azonban úgy véli, hogy az előjelek aggasztók, mivel Magyarországot egy liberális kormány vezeti.
„A magyar politikában nincs nyugodt fölény, sosem volt. A választási eredmény kétarcú. A negyven év fölöttiek körében 47:44-re nyertünk. A földrengésszerű vereséget a negyven év alattiaknál szenvedtük el: a fiatalok 19 százaléka szavazott ránk, 75 százaléka ellenünk. Ezt a választást a fiataloknál vesztettük el, de ott drámai mértékben. Ennek megértése a következő időszak legfontosabb feladata” – vonta le a következtetést az elsöprő vereségből Orbán Viktor.
Hozzátette, hogy a fiatal nemzedék politikai kultúrája mintha a nyugat-európaihoz hasonulna, ezért az elemzés nem állhat meg Magyarország határainál. „Azt hiszem, nem pusztán ízlésbeli különbségről van szó, mint amikor fiatalkoromban a szüleim agyára ment a bömbölő Led Zeppelin. Mintha világfelfogásbéli, kultúrantropológiai különbségek jelentek volna meg. Ennek megfejtéséhez a jobboldali szellemi élet teljes tudására és kapacitására szükség lesz. Tehát most nem sértődésre, hanem pontos diagnózisra van szükség, mert rossz diagnózisból csak rossz politika következhet” – hangsúlyozta.
Orbán Viktor szerint a kampányban két üzenet küzdött egymással: változtassatok, és jobb lesz; illetve most ne változtassatok, mert az veszélyes. Úgy látja, hogy az ő üzenetünk negyven fölött működött, negyven alatt nem. A fiatalok mást akartak, mint amit a Fideszd kínált, és más vezetőtől várták azt.
Nemcsak az üzenetünket, engem sem fogadtak el. Keserű dolog, de szembe kell néznünk és szembe kell néznem vele.
A korábbi miniszterelnök szerint párjának is megújulásra van szüksége, és az innováció nem is marad el, de a dolgoknak sorrendjük van. Szerinte először a frakciót kellett rendbe tenniük, mivel egy kormányt támogató frakcióra készültek, de helyette hatékony ellenzékit kell építeniük. Ezért cseréltek ki az 52 képviselőjükből 25-öt, lényegében a hatvanasok átadták a marsallbotot a negyveneseknek.
Következő feladatként azt jelölte meg, hogy a Fidesz, tehát a pártszervezet ellenzéki működési formáját kell meghatározniuk. Ez a folyamat június 13-án, a kongresszussal zárul majd. Közben elkezdték összegyűjteni azokat az embereket és műhelyeket, akikre és amelyekre a nemzeti oldal új felállásában, az új mozgalomban számíthatnak. Nyár végére meglesznek ezzel, ősszel pedig indulhat a munka.
Kritikával illette a Tisza-kormányt
Arra a kérdésre, hogy az eredmény ismeretében mit csinálna másképp, Orbán megjegyezte, hogy a célok helyesek voltak, és az eredmények kiállják az idő próbáját.
„Az biztos, hogy a fiatalokat is vonzó kampányt kellett volna csinálni. De az ember mindig okosabb a községházáról jövet, mint odafele menet. És biztosan erőteljesebben kellett volna fellépni a Tisza mögött álló erőkkel szemben is. Puhák voltunk, nem jól harcoltunk, és vereséggel fizettük meg az árát. Egy hét sem kellett, már ki is fizették őket” – jelentette ki a politikus.
Orbán az új kormány kapcsán is elmondta kritikáit: „A Soros-hálózat megkapta a miniszterelnöki hivatalt, a gyermekvédelmet és az oktatást, Brüsszel minden kívánságát teljesítik, sőt lesik, feladtuk a semlegességünket, és a háborúban az ukránok oldalára álltunk, az unió következő költségvetéséből a magyarok pénze is megy Ukrajnába. A pénzügyminisztert az Erste adja, az államtitkárt az OTP, a gazdasági és energiaminisztériumot vitte a Shell.”
Nagy feladat az újjáépítés: így fog zajlani
A Fidesz elnöke kiemelte, a nemzeti oldal két részből áll: a polgári középből és a jobboldalból. A polgári közép gazdátlan maradt, a Tisza pedig benyomult oda.
„Mindig a szélen kell kezdeni az újjáépítést: a kurucoknál, a radikálisok világában. Mégpedig azért, mert a legnagyobb veszély ilyenkor, hogy a tábor széle letörik, radikális válaszokat keres, eltávolodik a polgári középtől, és a jobboldal kettészakad.
A nemzeti oldalt kívülről befelé kell konszolidálni, a falvakból és a külvárosokból indulunk, és onnan érkezünk meg a megyeszékhelyekre és Budapestre. Most egyszerre kell megőrizni a tizenhat év örökségét, megérteni a fiatalok világát és újra egyesíteni a jobboldalt a polgári középpel. Az egyesítő eszme pedig nem lehet más, mint Magyarország szuverenitása. A Magyarország kifosztását megakadályozni hivatott nemzeti ellenállás is e köré szerveződik majd. S ha jól csináljuk, ez hozza majd vissza a magyarok többségét a liberális oldalról a nemzeti oldalra” – zárta gondolatait Orbán Viktor.