Orbán Viktor: engem már annyiszor eltemettek

Utóda, Magyar Péter kormányfővé választása előtt posztolt a távozó miniszterelnök, és a közzétett interjúrészletekben nem hagyott kétséget: nem adja fel.

Orbán Viktor: az álmainkért tovább kell harcolnunk / Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Hát én vesztettem már annyi választást, rólam már annyiszor mondták, hogy összeomlottam, engem annyiszor eltemettek, hogyha csak egyszer is igaz lett volna, akkor nem ülnék itt

– ezzel kezdődik az egyik videó, annak az interjúnak a részlete, amelyet utolsó teljes miniszterelnöki munkanapján Orbán Viktor Pityinger László (Dopeman) YouTube-csatornájának adott.

„A 16 év, ami a szuverén, önálló Magyarországról szólt, az egy olyan eszme, amibe itt több millió ember szerelmes – emelte ki. – Én is. Ez egy közös szenvedély, ez nem múlt el. Csak szenvedtünk egy vereséget, azt meg kell...

Miért nem kaptuk meg a támogatást, amit kellett volna?” – tette fel a kérdést, amelynek az elemzéséről az interjú szólt, és amiről sok szó esik még.

Ki kell állni a dolgok mellett, az eszmék mellett, az álmaink mellett, a teljesítményünk mellett, a döntéseink mellett, még a vitatott döntések mellett is ki kell állni, bele kell állni, és meg kell harcolni

– vonta le a következtetést, nem hagyva kétséget, hogy az ellenzéki korszakot új kezdetnek tekinti, amely nem fordít hátat az eredményeknek.

Megtartani a negyven fölöttieket és megnyerni fiatalokat: ez a kemény feladat

A másik interjúrészletben arról beszélt Orbán Viktor, hogy a 40 év felettiek elfogadták a Fidesz ajánlását és a folytatást, de a fiatalok elutasították mindkettőt, áttértek a változást és jobb életet ígérő oldalra – a 16 éves kormányzás után –, így a nemzeti oldalnak meg kell tartania az idősebbeket, és meg kell közelítenie a fiatalokat.

Nem csak amit ajánlottunk, hogy a legfontosabb a biztonság, ne kockáztassunk. A megindított dolgokat vigyük végig, azokat védjük meg. És nemcsak ezt utasították el, hanem engem is ezzel együtt

– összegzett.

És ezért a 40 alattiak átmentek a másik oldalra, ott egy másik ajánlat volt: ott azt mondták, hogy a változás jó, és ha változtatunk, akkor jobban fogunk élni – folytatta.

A fiatalok erre igent mondtak, amit én képviseltem, arra pedig nemet. Meg abban az emberben is, aki a változtatunk, jobban élünk ígéretet eljutatta hozzájuk, abban jobban bíztak, mint bennem, 16 év kormányzás után. Ez az alaphelyzet. A nemzeti oldalnak is egy feladat, hogy hogy a fészkes fenébe tartsuk meg a 40 fölöttieket, és hogyan tudunk a fiatalokhoz közeledni

– írta le a kihívást.