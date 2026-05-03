Orbán Viktor teljesen váratlanul posztolt a Facebook oldalán: friss fotón a leköszönő miniszterelnök

"Isten éltesse az Édesanyákat!" – ezzel a mondattal köszöntötte az édesanyákat a Facebook oldalán a Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök, aki már csak néhány hétig számít hivatalosan is kormányfőnek.

Jövő héten, május 9-én alakul meg az új országgyűlés, ahol leteszi az esküt Magyar Péter, onnantól kezdve a jelenlegi kormány ügyvezető kormányként működik tovább, egészen addig, amíg hivatalosan meg nem alakul az új kormány.

Az új kormány beiktatásig ugyanakkor nemzetközi szerződéseket nem köthet, az ügyvezető miniszterelnök pedig nem tehet javaslatot miniszter felmentésére vagy új miniszter kinevezésére.

Orbán Viktor rögtön a választási vereséget követő napon meghirdette a Fidesz újjászervezését, amelynek keretében a frakció is jelentősen átalakult az eredeti listás helyekhez képest. Az Országos Választmány ülésén a Fidesz elnöke felajánlotta a lemondását, amit az elnökség nem fogadott el. A személyi döntésekre azonban csak a júniusi kongresszuson kerülhet sor.

Az április 12-i országgyűlési választás eredményeként három politikai erő jutott be a parlamentbe. A Tisza Párt kétharmados többséget szerzett 141 mandátummal, míg a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 képviselői helyet szerzett. A Tisza Párt ennek megfelelően meghatározó szerepet játszik az új parlamenti struktúra kialakításában.