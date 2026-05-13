Deviza
EUR/HUF358,81 +0,32% USD/HUF306,28 +0,49% GBP/HUF413,74 +0,29% CHF/HUF391,85 +0,35% PLN/HUF84,4 +0,35% RON/HUF68,93 +0,26% CZK/HUF14,74 +0,27% EUR/HUF358,81 +0,32% USD/HUF306,28 +0,49% GBP/HUF413,74 +0,29% CHF/HUF391,85 +0,35% PLN/HUF84,4 +0,35% RON/HUF68,93 +0,26% CZK/HUF14,74 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 116,38 -0,28% MTELEKOM2 480 +2,5% MOL4 070 -0,74% OTP41 390 -0,65% RICHTER12 300 -0,57% OPUS308,5 +3,24% ANY7 640 +1,83% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 690 -1,28% BUMIX9 238,39 +0,06% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 805,93 +0,3% BUX132 116,38 -0,28% MTELEKOM2 480 +2,5% MOL4 070 -0,74% OTP41 390 -0,65% RICHTER12 300 -0,57% OPUS308,5 +3,24% ANY7 640 +1,83% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 690 -1,28% BUMIX9 238,39 +0,06% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 805,93 +0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Orbán Viktor
értékelés
bejelentés

Hamarosan nagy értékelésre készül Orbán Viktor – ez lehet a középpontban

Ismét videóüzenettel jelentkezhet a volt miniszterelnök. Orbán Viktor várhatóan az elmúlt 16 év kormányzati időszakának eredményeit értékeli majd.
VG
2026.05.13, 12:04
Frissítve: 2026.05.13, 13:18

„Leltár. Hamarosan” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalára szerda reggel.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A volt kormányfő a választásokat követően már másnap rögtön posztolt, amelyben kifejtette, hogy a Fidesz–KDNP-re több mint 2,2 millióan szavaztak. A közösségi oldalán azóta több tartalmat is megosztott már, de hosszabb ideje videóüzenetet nem osztott meg a követőivel.

Pár napja Orbán Viktor tett közzé bejegyzést, amelyben az új magyar kormánynak üzent. A poszthoz egy részletet is mellékelt a Dopamannel készült podcastbeszélgetéséből.

Orbán Viktor május 9. óta nem tölti be a miniszterelnöki tisztséget, miután Magyar Péter aznap letette hivatali esküjét az Országgyűlésben. 

A volt kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott: szerinte „történelmi hiba lenne feladni a hazafias álláspontot, és lemondani a nemzeti szuverenitásról pénzért vagy politikai jóváhagyásért”.

Orbán Viktor a podcastben beszélt arról, hogy véleménye szerint Brüsszel és a tagállamok között folyamatos érdekellentét húzódik, mivel az uniós intézmények szerinte csökkenteni kívánják a nemzeti hatásköröket. Úgy fogalmazott, Magyarországnak az Európai Unió tagjának kell maradnia, ugyanakkor Brüsszellel szemben „harcolni kell”, mert szerinte kompromisszum esetén a magyar érdekek sérülhetnek.

A volt miniszterelnök azt is kijelentette: ha egy kormány létfontosságú kérdésekben engedményeket tesz anyagi vagy politikai előnyökért cserébe, annak hosszú távon súlyos következményei lehetnek.

Orbán Viktor a beszélgetésben arról is beszélt, hogy az új vezetésnek meg kell értenie: Brüsszelben csak határozott érdekérvényesítéssel lehet eredményeket elérni. Mint mondta, jelenleg nem látja ennek jeleit az új kormány részéről.

Május 9-ével hivatalosan lezárult Orbán Viktor 16 évig tartó kormányzása. 

Az április 12-i országgyűlési választáson a Tisza Párt 141 mandátumot szerzett a 199 fős parlamentben, míg a Fidesz–KDNP 52 helyet nyert el.

A választások után Orbán Viktor és a Fidesz több meghatározó politikusa úgy döntött, hogy nem ülnek be az Országgyűlésbe. Orbán Viktor levélben tájékoztatta a Fidesz tagságát arról, hogy visszaadta pártelnöki mandátumát az országos választmánynak. A tisztújító kongresszusig ugyanakkor továbbra is ellátja az elnöki feladatokat. 

A párt jövőjéről a június 13-ra összehívott kongresszus dönthet.

Nemsokára várhatóan újabb videóüzenetben szól követőihez, amelyben részletesen értékeli és mérlegre teszi az elmúlt 16 év kormányzati időszak eredményeit.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu