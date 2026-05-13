Hamarosan nagy értékelésre készül Orbán Viktor – ez lehet a középpontban

„Leltár. Hamarosan” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalára szerda reggel.

A volt kormányfő a választásokat követően már másnap rögtön posztolt, amelyben kifejtette, hogy a Fidesz–KDNP-re több mint 2,2 millióan szavaztak. A közösségi oldalán azóta több tartalmat is megosztott már, de hosszabb ideje videóüzenetet nem osztott meg a követőivel.

Pár napja Orbán Viktor tett közzé bejegyzést, amelyben az új magyar kormánynak üzent. A poszthoz egy részletet is mellékelt a Dopamannel készült podcastbeszélgetéséből.

Orbán Viktor május 9. óta nem tölti be a miniszterelnöki tisztséget, miután Magyar Péter aznap letette hivatali esküjét az Országgyűlésben.

A volt kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott: szerinte „történelmi hiba lenne feladni a hazafias álláspontot, és lemondani a nemzeti szuverenitásról pénzért vagy politikai jóváhagyásért”.

Orbán Viktor a podcastben beszélt arról, hogy véleménye szerint Brüsszel és a tagállamok között folyamatos érdekellentét húzódik, mivel az uniós intézmények szerinte csökkenteni kívánják a nemzeti hatásköröket. Úgy fogalmazott, Magyarországnak az Európai Unió tagjának kell maradnia, ugyanakkor Brüsszellel szemben „harcolni kell”, mert szerinte kompromisszum esetén a magyar érdekek sérülhetnek.

A volt miniszterelnök azt is kijelentette: ha egy kormány létfontosságú kérdésekben engedményeket tesz anyagi vagy politikai előnyökért cserébe, annak hosszú távon súlyos következményei lehetnek.

Orbán Viktor a beszélgetésben arról is beszélt, hogy az új vezetésnek meg kell értenie: Brüsszelben csak határozott érdekérvényesítéssel lehet eredményeket elérni. Mint mondta, jelenleg nem látja ennek jeleit az új kormány részéről.

Május 9-ével hivatalosan lezárult Orbán Viktor 16 évig tartó kormányzása.

Az április 12-i országgyűlési választáson a Tisza Párt 141 mandátumot szerzett a 199 fős parlamentben, míg a Fidesz–KDNP 52 helyet nyert el.

A választások után Orbán Viktor és a Fidesz több meghatározó politikusa úgy döntött, hogy nem ülnek be az Országgyűlésbe. Orbán Viktor levélben tájékoztatta a Fidesz tagságát arról, hogy visszaadta pártelnöki mandátumát az országos választmánynak. A tisztújító kongresszusig ugyanakkor továbbra is ellátja az elnöki feladatokat.