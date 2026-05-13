Deviza
EUR/HUF358,81 +0,32% USD/HUF306,28 +0,49% GBP/HUF413,74 +0,29% CHF/HUF391,85 +0,35% PLN/HUF84,4 +0,35% RON/HUF68,93 +0,26% CZK/HUF14,74 +0,27% EUR/HUF358,81 +0,32% USD/HUF306,28 +0,49% GBP/HUF413,74 +0,29% CHF/HUF391,85 +0,35% PLN/HUF84,4 +0,35% RON/HUF68,93 +0,26% CZK/HUF14,74 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 116,38 -0,28% MTELEKOM2 478 +2,42% MOL4 070 -0,74% OTP41 420 -0,58% RICHTER12 300 -0,57% OPUS308,5 +3,24% ANY7 640 +1,83% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 690 -1,28% BUMIX9 238,39 +0,06% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 805,93 +0,3% BUX132 116,38 -0,28% MTELEKOM2 478 +2,42% MOL4 070 -0,74% OTP41 420 -0,58% RICHTER12 300 -0,57% OPUS308,5 +3,24% ANY7 640 +1,83% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 690 -1,28% BUMIX9 238,39 +0,06% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 805,93 +0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kormány
Orbán Viktor
beszámoló

Orbán Viktor: „Elkészült a leltár. Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák”

A volt kormányfő új videójában részletesen felsorolta, milyen eredményeket tart a 2010 óta eltelt időszak legfontosabb sikereinek. Orbán Viktor szerint erős gazdaságot és biztonságos országot hagy maga után.
VG
2026.05.13., 12:49

„Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, a leköszönő nemzeti kormány pedig elkészítette a leltárt” – fogalmazott friss videójában Orbán Viktor.

Orbán Viktor
Orbán Viktor: Elkészült a leltár / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A volt kormányfő azt mondta, hogy a munkaalapú gazdaságpolitikának köszönhetően egy millióval több magyarnak van munkája, mint 2010-ben volt. A pártelnök felsorolta, hogy

  • az egygyerekes családok havi 20 ezer, 
  • a kétgyermekesek havi 80 ezer, 
  • a háromgyermekesek havi 198 ezer forint adókedvezményt kapnak. 

Hozzátette, hogy a három és négy gyermekes édesanyák adómentesek, és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák sem fizetnek szja-t. 

A kifejezetten fiatalokat érintő intézkedések közül kiemelte, hogy a 25 év alatti fiatalok adómentesek, az egyetemista fiataloknak diákhitel, a fiatal munkásoknak munkáshitel jár. 

„Akinek nincs otthona, otthon teremtésre fix 3 százalékos lakáshitelt vehet fel, a családosok pedig számos támogatást kapnak otthon teremtésre” – mondta Orbán Viktor.

Kiemelte, hogy Magyarországon rezsicsökkentett árat fizet mindenki az átlagfogyasztás alatt az áramért, a gázért és a tárfőért is. „Van 13. havi nyugdíj, és bevezettük a 14. havit is” – tette hozzá a volt miniszterelnök.

Azt is mondta. hogy 4,5-ször magasabb a minimálbér, és 4-szeresére nőtt az átlagkereset 2010-hez képest. Arról is beszélt, hogy az orvosok átlagkeresete 2 millió forint, a tanároké megközelíti az 1 millió forintot. 

„Az állami vagyont megdupláztuk, visszavásároltuk a külföldiektől a repteret és az energiacégeket” – jelentette ki.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy Magyarország aranytartalékát 3 tonnáról több mint 100 tonnára, devizatartalékot pedig „a történelem során legmagasabb” szintre emelték. 

Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa, és Magyarország területén nincsenek migránsok sem. A liberális kormány innen indul. Csak ellerontsák

– zárta a videóját.

7 perc
Orbán Viktor

Orbán Viktor: „Elkészült a leltár. Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák”

A volt kormányfő új videójában részletesen felsorolta, milyen eredményeket tart a 2010 óta eltelt időszak legfontosabb sikereinek. Orbán Viktor szerint erős gazdaságot és biztonságos országot hagy maga után.
2 perc
parlament

Ruff Bálint a valaha volt legnagyobb átvilágítását jelentette be – kiderült, mikor kezdi el a munkát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal

Teljes átalakítást és minden eddiginél nagyobb átvilágítást jelentett be a leendő miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruff Bálint új államtitkárokat mutatott be.
2 perc
Közlekedési Minisztérium

Be sem ült a székbe, máris temeti a projektet: Vitézy Dávid szerint az életben nem fognak 200-zal száguldani a vonatok a Budapest–Belgrádon

A leendő miniszter találkozott Lázár Jánossal, akitől azt kérte, hogy az átadás-átvételi dokumentumok között szerepeljenek azok a külső minőségbiztosítási jelentések is, amelyeket a szabadkai tragédia után rendeltek meg.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu