Orbán Viktor: „Elkészült a leltár. Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák”
„Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, a leköszönő nemzeti kormány pedig elkészítette a leltárt” – fogalmazott friss videójában Orbán Viktor.
A volt kormányfő azt mondta, hogy a munkaalapú gazdaságpolitikának köszönhetően egy millióval több magyarnak van munkája, mint 2010-ben volt. A pártelnök felsorolta, hogy
- az egygyerekes családok havi 20 ezer,
- a kétgyermekesek havi 80 ezer,
- a háromgyermekesek havi 198 ezer forint adókedvezményt kapnak.
Hozzátette, hogy a három és négy gyermekes édesanyák adómentesek, és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák sem fizetnek szja-t.
A kifejezetten fiatalokat érintő intézkedések közül kiemelte, hogy a 25 év alatti fiatalok adómentesek, az egyetemista fiataloknak diákhitel, a fiatal munkásoknak munkáshitel jár.
„Akinek nincs otthona, otthon teremtésre fix 3 százalékos lakáshitelt vehet fel, a családosok pedig számos támogatást kapnak otthon teremtésre” – mondta Orbán Viktor.
Kiemelte, hogy Magyarországon rezsicsökkentett árat fizet mindenki az átlagfogyasztás alatt az áramért, a gázért és a tárfőért is. „Van 13. havi nyugdíj, és bevezettük a 14. havit is” – tette hozzá a volt miniszterelnök.
Azt is mondta. hogy 4,5-ször magasabb a minimálbér, és 4-szeresére nőtt az átlagkereset 2010-hez képest. Arról is beszélt, hogy az orvosok átlagkeresete 2 millió forint, a tanároké megközelíti az 1 millió forintot.
„Az állami vagyont megdupláztuk, visszavásároltuk a külföldiektől a repteret és az energiacégeket” – jelentette ki.
Orbán Viktor azt is elmondta, hogy Magyarország aranytartalékát 3 tonnáról több mint 100 tonnára, devizatartalékot pedig „a történelem során legmagasabb” szintre emelték.
Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa, és Magyarország területén nincsenek migránsok sem. A liberális kormány innen indul. Csak ellerontsák
– zárta a videóját.