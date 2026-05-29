Orbán Viktor váratlanul kifakadt: nem hagyta szó nélkül, ami Magyar Péter és Ursula von der Leyen között történt – „Ideje abbahagyni a szemfényvesztést"

A Fidesz a teljes megállapodás nyilvánosságra hozatalát követeli. Orbán Viktor szerint Magyar Péter csak úgy érhette el az uniós pénzek felszabadítását, ha cserébe engedményeket tett Brüsszelnek.
2026.05.29, 17:08
Frissítve: 2026.05.29, 17:12

Éles hangvételű üzenetben támadta Magyar Pétert Orbán Viktor, aki szerint nyilvánosságra kellene hozni az új kormány egyezményeit az uniós vezetéssel. A volt miniszterelnök szerint a Tisza Párt politikusa politikai alkut kötött Brüsszelben, de a megállapodás valódi ára továbbra sem ismert.

„Ideje abbahagyni a szemfényvesztést” – ezt üzente Orbán Viktor Magyar Péternek legújabb Facebook-posztjában / Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Újabb komoly politikai csörte robbant ki Orbán Viktor és Magyar Péter között. A miniszterelnök pénteken közzétett Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben Ursula von der Leyennel az eddig visszatartott uniós források ügyében.

Orbán Viktor szerint egy dolgot már biztosan lehet tudni: Magyarország hozzájuthat azokhoz az uniós pénzekhez, amelyeket Brüsszel korábban jogállamisági és egyéb viták miatt felfüggesztett. A volt kormányfő azonban azt állítja, a valódi kérdés az, hogy Magyar Péter ezért cserébe milyen vállalásokat tett az Európai Bizottság felé.

Ingyen sajt csak az egérfogóban van 

– jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint Brüsszel nem ad támogatást politikai ellenszolgáltatás nélkül.

Orbán Viktor: nem lehet titkolózni!

A politikus azt írta, a Fidesz követeli a „von der Leyen-Magyar Péter-paktum” teljes nyilvánosságra hozatalát. Szerinte az Orbán-kormány hosszú éveken keresztül tárgyalt az Európai Unió vezetésével, ezért pontosan ismerik azokat a követeléseket, amelyeket Brüsszel a magyar kabinet elé tett, de amelyeket a kormány rendre visszautasított.

Orbán Viktor állítása szerint ebből következik, hogy Magyar Péter csak úgy juthatott megállapodásra az uniós vezetéssel, ha elfogadta ezeket a korábbi feltételeket. A volt miniszterelnök több konkrét területet is megnevezett, amelyek szerinte érintettek lehetnek az alkuban.

A Facebook-poszt szerint választ kell adni arra, hogy született-e vállalás

  • a migráció ügyében;
  • az LMBTQ-kérdésekben;
  • az adórendszer átalakításáról;
  • a rezsicsökkentés jövőjéről;
  • a védett árakról;
  • vagy akár a nyugdíjrendszerről.

Ideje abbahagyni a szemfényvesztést, és őszintén megmondani a magyar embereknek, mit adott át a magyar érdekekből és a magyarok jogaiból a Bizottság elnökének

– írta Orbán Viktor

Magyar Péter és a Tisza Párt korábban többször tagadta, hogy bármiféle titkos megállapodást kötöttek volna az Európai Bizottsággal. A párt álláspontja szerint az uniós források visszatartása az Orbán-kormány konfliktusos politikájának következménye, és a pénzek felszabadítása Magyarország érdeke.

Magyar Péter: „Nagyon közel” a megállapodás a befagyasztott uniós források felszabadításáról

Új szakaszába lépett a magyar kormány és Brüsszel közötti vita az uniós pénzekről. Magyar Péter szerint már csak néhány nyitott kérdés maradt a megállapodás előtt.

 

