Először szólalt Orbán Viktor azóta, hogy már nem ő Magyarország miniszterelnöke: üzent az új magyar kormánynak – "Egy dolgot nagyon világosan meg kell érteniük"

"Az újaknak egy dolgot nagyon világosan meg kell érteniük: ha nem harcoltok Magyarországért Brüsszelben, a brüsszeliek egyszerűen átgázolnak rajtatok" – így üzent Orbán Viktor az új kormánynak vasárnap délután az X-en, a bejegyzéséhez csatolta a Dopamannel készült podestjéből egy részletet is.

Máris megszólalt Orbán Viktor, miután már nem ő Magyarország miniszterelnöke: üzent az új magyar kormánynak – "Egy dolgot nagyon világosan meg kell érteniük"

Az ex-kormányő, aki május 9. óta már nem miniszterelnök, miután aznap letette a hivatali esküjét Magyar Péter, azt is írta:

történelmi hiba lenne feladni hazafias álláspontunkat és lemondani a nemzeti szuverenitásról pénzért vagy politikai jóváhagyásért. Nem szabad megengedni, hogy a külföldi elit döntsön a jövőnkről!

Orbán arról is beszél még a rövid videóban Brüsszel nem a barátunk, hanem az ellenségünk, mert a nemzeti hatáskörrel rendelkező tagállamok jogköreit meg akarja kurtítani, ezért zsarolja őket.

Leszögezte, Brüsszelre szükségünk van, az Európai Unióban kell maradni, de Brüsszellel szemben csak a harc és a küzdelem a helyes magatartás. Brüsszellel nem lehet kompromisszumot kötni úgy, hogy a magyarok ne járjanak pórul, mert a végén mindig pórul fognak járni.

Szerinte ha valaki odamegy Brüsszelbe és enged létfontosságú kérdésekben néhány milliárd euróért, annak később óriási árát fogjuk megfizetni. A Brüsszelhez való viszony átakalakítása, a patrióta álláspontról való lemozdulás és Brüsszelnek történő lefekvés pedig óriási stratégiai hiba. "Ki kell menni és harcolni kell. Ha nem harcosz, akkor letaposnak, elnyomnak és kifosztanak. Ezt meg kell értenie az új vezetésnek is, ezt a megértést még nem látom" – mondta.

Egy korszak zárult le szombaton

Május 9-ével hivatalosan is egy korszak zárult le Magyarország történetében. Az országgyűlés megszavazta Magyar Pétert miniszterelnöknek, aki aznap a hivatali esküt is letetette.

Ezzel véget ért Orbán Viktor 16 éves kormányzása.

Az április 12-i választáson a Tisza Párt 141 helyet szerzett a parlamentben a 199 főből, a Fidesz pedig 52 helyet a korábbi 135 után.