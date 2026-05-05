Orbán Viktor: Hamarosan újra jelentkezem!

Számítok Rátok az újratervezésben! Várom javaslataitokat. Hamarosan újra jelentkezem! – üzente Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök tagjainak. Azt írta, a csoport és a DPK teljes hálózata a nemzeti oldal megújulásának egyik fontos pillére. Megjegyezte: Jó, hogy itt vagyunk egymásnak!

Égzengés és földindulás Orbán Viktor számára

"Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk. Nincs ezen mit szépíteni. Még sosem dolgoztunk ennyit kampányban, mégis elvesztettük a választást. Köszönöm, hogy velem tartottatok az elmúlt hónapokban. Hála Nektek és a Harcosok Klubjának,

a nemzeti oldal nem térdelt le

a globalista erők előtt a digitális térben sem. Kiállásotokat mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politikatörténetben" – fogalmazott Orbán Viktor.

Fájdalmas vereség és újjászerveződés

A fájdalmas vereséget követően most az újjászervezés időszaka köszönt ránk. Magyarországon egy új politikai tér látszik kirajzolódni, amit elsősorban a hamarosan felálló kormány karaktere határoz meg. Liberális arcéllel, az Európai Parlamentben működőhöz hasonló nagykoalíció jön létre, azzal a különbséggel, hogy ez nem pártok között, hanem egyetlen párton belül működik.

"Éppen ezért az előttünk álló évek legfontosabb feladata, hogy megvédjük a nemzeti korszak vívmányait. Ehhez azonban megújulásra van szükség" – idézte Orbán Viktort a Magyar Nemzet.

Meggyengült, de nem tűnt el

A Fidesz, mint nagy kormányzópárt meggyengült. Ellenzéki szerepből nem képes megújítani a teljes magyar jobboldalt. A megújulásnak nem a pártból, hanem olyan kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban, és tudják: a választási kudarc nem csökkenti az elmúlt 16 év alatt elvégzett munkánk értékét. A

DPK egy ilyen platform,

ezáltal kulcsszerepe van a nemzeti oldal újjászervezésében. Jó, hogy itt vagyunk egymásnak!

Két oldal közül lehetett választani

A választási kampányban a magyar választók két, egymással versengő ajánlatot kaptak. A Tisza azt ígérte, hogy jobb lesz az emberek élete, ha a változásra szavaznak. A mi ajánlatunk ezzel szemben így szólt: a veszélyek korában élünk, a járt utat járatlanért el ne hagyd! Védjük meg, amit közösen elértünk. A szavazók mindkét ajánlatot meghallgatták, és az elsőt választották. Kívánjuk, hogy igazuk legyen. Még akkor is, ha kitartunk amellett, hogy mi döntöttünk jól.