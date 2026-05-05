Orbán Viktor: Hamarosan újra jelentkezem!

A Digitális Polgári Körök tagjainak üzent Orbán Viktor. Az írta: a megújulásnak nem a pártból, hanem olyan körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban. Számítok Rátok az újratervezésben, a véleményalkotásban és a közös cselekvésben – fogalmazott a leköszönő miniszterelnök.
2026.05.05, 17:44
Számítok Rátok az újratervezésben! Várom javaslataitokat. Hamarosan újra jelentkezem! – üzente Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök tagjainak. Azt írta, a csoport és a DPK teljes hálózata a nemzeti oldal megújulásának egyik fontos pillére. Megjegyezte: Jó, hogy itt vagyunk egymásnak!

Orbán Viktor nem adja fel, mindenkit harcba hív / Fotó: Hans Lucas via AFP

Égzengés és földindulás Orbán Viktor számára

"Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk. Nincs ezen mit szépíteni. Még sosem dolgoztunk ennyit kampányban, mégis elvesztettük a választást. Köszönöm, hogy velem tartottatok az elmúlt hónapokban. Hála Nektek és a Harcosok Klubjának,

a nemzeti oldal nem térdelt le

 a globalista erők előtt a digitális térben sem. Kiállásotokat mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politikatörténetben" – fogalmazott Orbán Viktor.

Fájdalmas vereség és újjászerveződés

A fájdalmas vereséget követően most az újjászervezés időszaka köszönt ránk. Magyarországon egy új politikai tér látszik kirajzolódni, amit elsősorban a hamarosan felálló kormány karaktere határoz meg. Liberális arcéllel, az Európai Parlamentben működőhöz hasonló nagykoalíció jön létre, azzal a különbséggel, hogy ez nem pártok között, hanem egyetlen párton belül működik. 

"Éppen ezért az előttünk álló évek legfontosabb feladata, hogy megvédjük a nemzeti korszak vívmányait. Ehhez azonban megújulásra van szükség" – idézte Orbán Viktort a Magyar Nemzet.

Meggyengült, de nem tűnt el

A Fidesz, mint nagy kormányzópárt meggyengült. Ellenzéki szerepből nem képes megújítani a teljes magyar jobboldalt. A megújulásnak nem a pártból, hanem olyan kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban, és tudják:  a választási kudarc nem csökkenti az elmúlt 16 év alatt elvégzett munkánk értékét. A 

DPK egy ilyen platform,

ezáltal kulcsszerepe van a nemzeti oldal újjászervezésében. Jó, hogy itt vagyunk egymásnak!

Két oldal közül lehetett választani

A választási kampányban a magyar választók két, egymással versengő ajánlatot kaptak. A Tisza azt ígérte, hogy jobb lesz az emberek élete, ha a változásra szavaznak. A mi ajánlatunk ezzel szemben így szólt: a veszélyek korában élünk, a járt utat járatlanért el ne hagyd! Védjük meg, amit közösen elértünk. A szavazók mindkét ajánlatot meghallgatták, és az elsőt választották. Kívánjuk, hogy igazuk legyen. Még akkor is, ha kitartunk amellett, hogy mi döntöttünk jól.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
