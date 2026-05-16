Orbán Viktor most jelentette be: döntött a végkielégítéséről, Magyar Pétert alaposan helyretette – „Szamárságokat beszél”

A volt a miniszterelnök a szolgálata után járó, csaknem 39 millió forintos juttatását már felajánlotta. Orbán Viktor közölte: a kárpátaljai gyermekek megsegítését és az intézmény „lélekmentő munkáját” kívánja támogatni.
2026.05.16, 10:09
Frissítve: 2026.05.16, 10:30

„A frissen hivatalba lépett miniszterelnök szamárságokat beszél” – fogalmazott Orbán Viktor a Facebookon.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A Fidesz elnöke szerint a leköszönt kormány az országot nem kifosztotta, hanem felemelte. Azt írta, hogy az állami vagyont megduplázta, a devizatartalékot történelmi csúcsra emelte, az ország aranytartalékját 36-szorosára növelte. 

Az ország kifosztása a Tisza-kormány hivatalba lépésével most válik valóságos veszéllyé. A Pénzügyminisztériumot odaadták a bankároknak, a gazdasági minisztérium a Shellé, a Soros-hálózat beköltözött a miniszterelnöki hivatalba

– írta a posztjában.

 A volt miniszterelnök azt is írta, hogy az ország kifosztása ellen harcolni fognak.

„A végkielégítésemet, amely jogszabály alapján jár, a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozom” – közölte. Orbán Viktor hozzátette, hogy az erről szóló adománylevelet a kommentben osztotta meg. 

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett levélben az olvasható, hogy 

a miniszterelnöki szolgálata lezárását követően járó, bruttó 38,8 millió forintos juttatását a kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlja fel. 

A volt kormányfő azt írta: nagyra értékeli az intézményben végzett „lélekmentő munkát”, ezért döntött úgy, hogy a teljes összeget a kárpátaljai gyermekek megsegítésére fordítja.

A Katkó Andrea igazgatónak címzett levélben Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a támogatást a törvény szerint őt megillető juttatásból biztosítja. A politikus egyúttal sok erőt, jó egészséget és Isten áldását kívánta az intézmény munkatársainak felelősségteljes szolgálatukhoz.

Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy Orbán Viktor korábbi miniszterelnök nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését.

A politikus a bejegyzésében azt írta: „a vagyonnyilatkozata alapján nincstelen Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály alapján” 38 801 013 forint végkielégítés járna. „Nem fogja megkapni” – tette hozzá.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
