Putyin nem áll le: titkos programot folytathat Oroszország, amelyben nukleáris rakétákat telepítene a tengerbe – semmi esélye nem lesz a NATO-nak ellenük

A Fehér-tenger térségére figyel most a NATO, miután felmerült, hogy Moszkva víz alatti nukleáris rakétasilókat készül telepíteni. Oroszország titkos „Szkíta” programjának részletei egyre nagyobb nemzetközi visszhangot váltanak ki.
2026.05.21, 20:53
Frissítve: 2026.05.21, 20:58

Oroszország állítólag egy titkos katonai program keretében atomrakétákat telepítene a tengerfenékre, akár több száz méteres mélységben. A „Szkíta” fedőnevű projektet nyugati hírszerzések is figyelik, mert a rakéták gyakorlatilag észrevehetetlenek lehetnek a NATO számára.

A Fehér-tenger térségére figyel most a NATO, miután felmerült, hogy Oroszország víz alatti nukleáris rakétasilókat készül telepíteni / Fotó: ID1974

A német Welt értesülései szerint a rakétákat speciális silókban vagy konténerekben helyeznék el akár több száz méteres mélységben, hosszú időre. 

A rendszer egyik legnagyobb veszélye éppen az, hogy válsághelyzetben a NATO rendkívül nehezen tudná észlelni a fegyvereket vagy azok indítási platformjait.

A projekt középpontjába az oroszországi Szeverodvinszk városa került, amely a Fehér-tenger partján található. Itt állomásozik állítólag a „Zvezdochka” nevű hajó is, amelyet nyugati hírszerző szervek már egy ideje figyelnek. A gyanú szerint a hajó kulcsszerepet játszhat a víz alatti silók vagy rakétakonténerek telepítésében, mivel képes lehet nehéz berendezések mozgatására nyílt tengeri környezetben is.

A WDR és az NDR szerint a kutatásuk hírszerzési forrásokra, katonai szakértőkre, műholdfelvételekre és orosz adatbázisok elemzésére épül. A jelentések alapján Oroszország akár évek óta dolgozhat a mélytengeri rakétarendszeren. A rendszer működésének egyik legijesztőbb eleme, hogy a rakéták vagy robbanófejek távoli vezérléssel is aktiválhatók lehetnek. Ez jelentősen megnehezítené a korai figyelmeztető rendszerek dolgát, miközben új szintre emelné a nukleáris elrettentést és a stratégiai bizonytalanságot.

A NATO egyelőre nem kommentálta hivatalosan az értesüléseket, ahogy az orosz védelmi minisztérium sem reagált a sajtójelentésekre. A hallgatás azonban csak tovább növeli a találgatásokat arról, mennyire előrehaladott állapotban lehet a projekt.

Újabb szuperfegyverrel bővül az orosz arzenál

Az ügy különösen érzékeny időszakban került nyilvánosságra. Nemrég Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy sikeresen tesztelték az RSz-28 Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétát, amely nukleáris robbanófejek hordozására is alkalmas. Az orosz elnök a világ legerősebb rakétarendszerének nevezte a fegyvert.

A Nyugaton csak „Sátán II” néven ismert Szarmat rakéta az első olyan orosz „szupernehéz” rakétarendszer, amelyet már a hidegháború után fejlesztettek ki. Putyin szerint a rakéta hatótávolsága elérheti a 35 ezer kilométert, és a nyugati rendszereknél jóval nagyobb tömegű robbanófejek hordozására képes.

Moszkva már évekkel ezelőtt azt ígérte, hogy a Szarmat rendszer hadrendbe áll 2022-ben, ugyanabban az évben, amikor Oroszország elindította Ukrajna elleni nagyszabású invázióját. Most pedig úgy tűnik, a Kreml nemcsak a szárazföldön és a levegőben, hanem a tengerek mélyén is új nukleáris képességeket építhet ki.

