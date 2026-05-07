Ezt nem így tervezhették az oroszok: lettországi olajtárolót találtak el – lépett a balti ország, készenlétben a katonaság

Két, Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén - közölte csütörtök reggel a lett hadsereg.

Az LSM közszolgálati műsorszóró jelentése szerint az egyik drón egy olajtározó létesítménybe csapódott be az orosz határhoz közeli Rezekne városban. A katonaság, a rendőrség és a tűzoltóság alakulatai kivonultak a helyszínre.