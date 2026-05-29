Rendkívüli: orosz drónok csapódtak be Magyarország közvetlen NATO-szomszédjában, teljes a riadó - életbe lép az ötödik cikkely?

Románia „súlyos és felelőtlen eszkalációval” vádolta Oroszországot, miután péntek hajnalban orosz drnónok hatoltak be az ország légterébe, majd egyikük egy lakóépületbe csapódott, két embert megsebesítve.

Orosz drónok csapódtak be egy romániai lakótelep épületeibe / Forrás: román Belügyminisztérium

Ez volt a NATO keleti szárnyához tartozó ország legsúlyosabb ilyen jellegű incidense azóta, hogy Moszkva több mint négy évvel ezelőtt lerohanta a szomszédos Ukrajnát.

Két vadászgépet is riasztottak az orosz drónok ellen

A román védelmi minisztérium közlése szerint a radarrendszerek a drónt az ukrán határtól egészen a keleti fekvésű Galați városáig követték nyomon, ahol az egy társasház tetejének csapódott – áll a tárca honlapján közzétett közleményben. A becsapódás tüzet okozott, és két ember megsérült. Az épületet kiürítették, a teljes környéken riadókészültséget rendeltek el - írja a Bloomberg.

A minisztérium szerint két F–16-os vadászgépet riasztottak, hogy nyomon kövessék az ukrán határ közelében repülő több drónt, a pilóták pedig engedélyt kaptak arra, hogy szükség esetén fellépjenek a légi célpontokkal szemben.

Románia tájékoztatta szövetségeseit az Észak-atlanti Szerződés Szervezetében (NATO), és a drónelhárító képességek gyorsított átadását kérte.

Ez az incidens az Oroszországi Föderáció súlyos és felelőtlen eszkalációját jelenti

– közölte pénteken a román külügyminisztérium. „Románia megteszi a szükséges diplomáciai lépéseket, hogy reagáljon a nemzetközi jog és légterének ezen súlyos megsértésére.”

A NATO szóvivője az X közösségi platformon azt írta: „Elítéljük Oroszország felelőtlen magatartását, és a NATO tovább erősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is.”

Mark Rutte NATO-főtitkár kapcsolatban áll a román kormánnyal az ügy kapcsán.

Early this morning, an apartment building in Romania was struck by a drone as Russia attacked Ukrainian infrastructure near the border. @SecGenNATO is in touch with Romanian authorities. We condemn Russia’s recklessness, and NATO will continue to strengthen our defences against… — NATO Spokesperson (@NATOpress) May 29, 2026

Folyamatosak a légtérsértések

Románia és a NATO keleti szárnyának más tagállamai az orosz–ukrán háború kezdete óta egyre több légtérsértést tapasztalnak. A hónap elején Észtország lelőtt egy eltévedt ukrán drónt, míg Litvániában a vezetőknek óvóhelyre kellett vonulniuk egy vilniusi riasztás során.

Az egymást követő román kormányokat bírálatok érték a drónbetörések kezelésével kapcsolatban.

A hatóságok eddig nem lőtték le a behatoló eszközöket, arra hivatkozva, hogy a katonai válaszlépések gondos mérlegelést igényelnek a szükségtelen eszkaláció és a lakosságot fenyegető kockázatok elkerülése érdekében.

Bírálói – köztük Traian Băsescu korábbi államfő – szerint az engedély nélkül behatoló drónok elfogásának elmaradása biztonsági kockázatot jelenthet, és alááshatja a közbizalmat az ország légtérvédelmi képességeivel szemben.