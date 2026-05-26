Már csak ez hiányzott az EU-nak: az oroszok javára döntött a bíróság a 200 milliárd eurós perben – nagyon aggódnak Brüsszelben

A moszkvai választott bíróság helyt adott az orosz jegybank azon kérelmének, hogy a belga Euroclear letétkezelő ellen benyújtott keresetével kapcsolatos bírósági döntést azonnali végrehajtás alá vonják. Erről az Euroclear jogi képviselői, Makszim Kulkov és Szergej Szaveljev számoltak be.

Az orosz jegybank erre vonatkozó indítványa május 19-én érkezett meg a bírósághoz.

„Aggasztónak tartjuk azt a tényt, hogy a május 15-i ítéletet meghozó bírót ilyen rövid időn belül lecserélték. A bíróváltás május 14-én történt, vagyis egy nappal az ítélet előtt. Az eljárás során is több szabálytalanság történt. Az ítélet szövegét még nem tették közzé, a dokumentum nem hozzáférhető. A tárgyalást rendkívül rövid határidővel, mindössze két nappal korábban tűzték ki, ami megfosztott minket a megfelelő védekezés lehetőségétől” – idézte az Euroclear ügyvédeit az Interfax orosz hírügynökség.

A moszkvai választott bíróság május 15-én teljes mértékben helyt adott az orosz jegybank Euroclear ellen benyújtott keresetének. Az orosz jegybank közölte, hogy elégedett a döntéssel. Azt azonban hozzátették, hogy az ítélet még nem emelkedett jogerőre, ezért korai lenne beszélni a követelés érvényesítésének módjáról.

Az orosz jegybank még 2025. december 12-én nyújtotta be keresetét az Euroclear ellen a Moszkvai Választottbírósághoz. A szabályozó hatóság szerint a követelések az Euroclear jogszerűtlen cselekményei miatt a jegybanknak okozott károkkal, továbbá az Európai Bizottság által hivatalosan bejelentett, a jegybanki eszközök határozatlan idejű befagyasztására irányuló tervekkel, valamint az orosz jegybank eszközeinek harmadik felek javára történő felhasználására vonatkozó elképzelésekkel kapcsolatosak.

Az orosz jegybank 2025. december 1-jei állapot szerint az összes eszköztípusra vetített veszteséget 200,1 milliárd euróra becsülte (az akkori hivatalos árfolyamon 18 173 milliárd rubelre).

Az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok és több más ország 2022 tavaszán befagyasztotta Oroszország nemzetközi tartalékainak egy részét az orosz-ukrán háború eseményei adott válaszként. A szankciók következtében Oroszország csaknem 300 milliárd dollárnyi tartalékhoz veszítette el a hozzáférést. Ezt követően Elvira Nabiullina, az orosz jegybank elnöke bejelentette, hogy az ügyben meg fogják tenni a szükséges jogi lépéseket.