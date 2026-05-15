Kiadták az oroszok, miről tárgyaltak Orbán Anitával: nagyon másról beszélnek, mint a Tisza-kormány – nem is tudnak róla, hogy berendelték a nagykövetet?

Orbán Anita május 14-én bekérette a Külügyminisztériumba Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövetet, hogy egyeztessenek a kárpátaljai katonai műveletekről. A találkozón a magyar kormány elítélte a támadásokat, míg az orosz nagykövetség közleménye szerint Sztanyiszlavov ismertette Moszkva nézőpontját.

Orbán Anita külügyminiszter / Fotó: Purger Tamás

Az orosz fél szerint a május 13-i csapások kizárólag ukrán katonai célpontokra irányultak, többek között energiaellátási és közlekedési infrastruktúrára, valamint olyan létesítményekre, ahol pilóta nélküli repülőgépek összeszerelése, tárolása vagy indítása történhet. Állításuk szerint a műveletek 147 különböző területet érintettek, és nem irányultak civil célpontok ellen.

Oroszország hangsúlyozta, hogy a hadműveletek célja nem a civil infrastruktúra rombolása, és nem tekinthetők az eszkaláció további fokozásának. Az orosz fél ezt azzal indokolta, hogy a lépések válaszként értelmezhetők az ukrán erők orosz területek elleni, pilóta nélküli eszközökkel végrehajtott támadásaira, amelyek állításuk szerint civil áldozatokat is követeltek, és infrastrukturális károkat okoztak.

A megbeszélésen az orosz fél kitért az ukrajnai konfliktus rendezésének alapvető elképzeléseire is, azonban ezek részleteiről a felek nem közöltek további nyilvános információt. Érdemes megemlíteni, hogy az orosz nagykövetség nem említi, hogy ez berendelés volt, hanem a találkozó, tárgyalás, egyeztetés szavakat használták.

A magyar fél közlése szerint a találkozón a a budapesti kabinet elítélte az orosz fegyveres erők ukrajnai műveleteit, és azt hangsúlyozta, hogy Budapest a válság gyors, békés lezárását tartja kívánatosnak. Emellett a magyar álláspont szerint Oroszországnak fokoznia kellene az erőfeszítéseit a régió stabilitásának helyreállítása érdekében, különösen a civil lakosságot érintő kockázatok csökkentése mellett.