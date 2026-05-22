Nem akárki mondta ki: egyetlen oka van, hogy Putyin megtámadta Kárpátalját – Magyarország mostantól azt kapja, mint bármelyik másik NATO-tagállam

Orosz rakéták és drónok csapódtak be Kárpátalján alig egy nappal azután, hogy Magyar Péter kormánya hivatalosan is átvette a hatalmat Budapesten. Elemzők szerint Moszkva egyértelmű politikai üzenetet küldött az új magyar vezetésnek.

Több mint ezer kilométerre az orosz határtól csapódtak be rakéták Kárpátalján, néhány kilométerre Magyarországtól, ami szakértők szerint üzenet volt az új kormánynak / Fotó: AFP

Új szakaszba léphet az orosz-ukrán háború, miután Oroszország először mért komoly csapást Kárpátaljára, arra a régióra, amelyet a háború kitörése óta lényegében elkerültek az orosz támadások.

A fordulat időzítése különösen feltűnő: a csapások alig 12 órával azután kezdődtek, hogy Magyar Péter kormánya hivatalosan is átvette a hatalmat Budapesten.

A támadások során orosz drónok és rakéták érték el Munkács környékét, valamint több más kárpátaljai térséget. A régió mindössze néhány kilométerre fekszik a magyar határtól, és még mindig jelentős magyar kisebbség él ott. A háború előtt mintegy 150 ezer magyar élt Kárpátalján, számuk azonban az elmúlt években csökkent.

A brit Telegraphnak nyilatkozó elemzők szerint a támadás egyértelmű politikai üzenet volt Moszkva részéről. Péter Krekó, a Political Capital vezetője szerint az orosz vezetés figyelmeztetni akarta az új magyar kormányt, amely szakítani készül az Orbán-korszak Moszkva-barát politikájával.

Orbán Viktor kormánya az elmúlt években rendszeresen blokkolta Ukrajna uniós közeledését és több katonai támogatási csomagot is. Budapest rendre a kárpátaljai magyarok nyelvi és oktatási jogaira hivatkozott, miközben a nyugati szövetségesek egyre gyakrabban vádolták azzal, hogy ezzel valójában Moszkva érdekeit szolgálja.

Véget ért a magyar-orosz paktum?

Szakértők szerint létezett egy hallgatólagos megállapodás Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között: Oroszország nem támadja a magyarok lakta térséget, Magyarország pedig nem lép fel keményen Moszkvával szemben. Ezt erősítette korábban Szijjártó Péter egyik kijelentése is, amikor arról beszélt, hogy Kárpátalja megkímélése „valószínűleg nem véletlen”.

A helyzet azonban gyökeresen megváltozott Magyar Péter győzelmével. Az új miniszterelnök kampányában azt ígérte, hogy véget vet Magyarország nemzetközi elszigetelődésének, és közelebb viszi az országot az EU-hoz és a NATO-hoz.