Ukrajna legádázabb háborús támogatójának mégiscsak kell az orosz olaj: elképesztő hátraarc

Növekvő üzemanyagárak és lehetséges kerozinhiány fenyegeti Európát a Hormuzi-szoros válsága miatt. Emiatt Nagy-Britannia ideiglenesen felfüggeszti az Indiában és más országokban finomított, orosz eredetű repülőgép-üzemanyag és dízel importtilalmát.
VG/MTI
2026.05.20, 12:23
Frissítve: 2026.05.20, 13:20

Enyhítette egyes orosz üzemanyagok import- és szállítási szankcióinak szigorát a brit kormány, elsősorban a Hormuzi-szoros lezárása miatt megemelkedett árak és az ellátási aggályok mérséklése végett.

Enyhítette az orosz üzemanyagok importtilalmát a brit kormány
A kerozinellátás miatt lazít a brit kormány az Oroszország elleni szankciókon / Fotó: Soos József / Shutterstock

A londoni üzleti és kereskedelmi minisztérium által bejelentett, szerdán életbe lépett, részleges szankcióenyhítések alapján Nagy-Britannia határozatlan időre felfüggesztette az olyan repülőgép-üzemanyag és gázolaj importjának tilalmát, amelyet orosz nyersolajból más országok finomítóiban gyártottak. A szankciók enyhítése az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) tengeri szállítására is kiterjed.

Nagy-Britannia már 2023 januárjában megtiltotta az orosz cseppfolyósított földgáz importját, tavaly októberben pedig megtiltotta azt is, hogy brit vállalatok tengeri szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat – például biztosítást – nyújtsanak a harmadik országokba irányuló vagy azokból kiinduló orosz LNG-export számára.

Ugyancsak tavaly októberben terjesztette ki a tilalmat a brit kormány a külföldi finomítókban gyártott orosz eredetű olajpárlatok importjára.

A szerdán életbe lépett szankcióenyhítés ezeket a tavaly októberi szigorításokat helyezi részlegesen – a külföldön gyártott orosz olajtermékek közül a repülőgép- és dízelüzemanyagok esetében meghatározatlan időre – hatályon kívül. Az orosz LNG tengeri forgalmazására és a kapcsolódó szolgáltatásokra meghonosított szankciók enyhítése egyelőre 2027. január 1-jéig érvényes.

Az orosz nyersolajból külföldön gyártott repülőgép-üzemanyag behozatali tilalmának oldása elsősorban Indiát érinti, ugyanis a szankciók bevezetése előtt az indiai finomítókból érkezett Nagy-Britanniába és más európai országokba az orosz eredetű kerozin zöme.

London a Hormuzi-szoros lezárása miatt kénytelen volt lépni

A Hormuzi-szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen a globális nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok 20 százaléka, emellett nagy mennyiségű mezőgazdasági és ipari nyersanyag haladt át, mielőtt Irán az Egyesült Államok és Izrael által ellene indított hadműveletek kezdete után gyakorlatilag lezárta a Perzsa-öbölből kivezető szűk tengeri átjárót.

Emiatt a háború előtti 73 dollár körüli szintekről jóval 100 dollár fölé nőtt a globális alaptípusnak tekintett Brent nyersolaj hordónkénti világpiaci ára, és iparági források szerint fennáll annak a kockázata, hogy a nyári utazási szezonban hiány alakulhat ki repülőgép-üzemanyagokból. A brit kormány azonban rendszeresen hangoztatja, hogy nincs fennakadás a kerozinellátásban, és nem indokolt a nyári utazási tervek módosítása.

Yvette Cooper brit külügyminiszter a Global Partnerships Conference nevű nemzetközi politikai-közéleti tanácskozássorozat londoni rendezvényén felszólalva ugyanakkor elmondta, hogy a vízi úton korábban naponta átlagosan 90 hajó haladt át, az utóbbi három hónapban ugyanakkor napi átlagban mindössze öt hajó jut át a kritikus fontosságú szoroson. Hozzátette: a Hormuzi-szoros lezárása miatt jelenleg 800 hajó és 20 ezer tengerész nem tudja elhagyni a Perzsa-öböl térségét.

