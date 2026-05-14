Ilyen nincs, Brüsszel belátta, hogy tévedett: feloldották a szankciókat az oroszok nagyágyújával szemben – egy zsák pénzt kell fizetniük a hibáért

Kellemetlen jogi vereséget szenvedett az Európai Unió az egyik legismertebb orosz üzletember ügyében: az Európai Unió Bírósága megsemmisítette a Mihail Gucerijev elleni szankciók meghosszabbítását, és kimondta, hogy Brüsszel téves következtetésekre alapozta döntését. A luxembourgi bíróság szerint az EU nem tudta megfelelően bizonyítani, hogy az üzletember továbbra is személyesen profitálna fehérorosz kapcsolataiból, vagy támogatná a minszki vezetést. Az ítélet különösen érzékeny pillanatban érkezett, amikor Brüsszel éppen a legkeményebb szankciós politikát próbálja fenntartani Oroszországgal és Fehéroroszországgal szemben.

Ilyen nincs, Brüsszel belátta, hogy tévedett: feloldották a szankciókat az egyik legbefolyásosabb orosz üzletemberrel szemben – egy zsák pénzt kell fizetniük a hibáért

A szankciók eredetileg a Fehéroroszország ellen 2004 óta fokozatosan bevezetett uniós korlátozások részei voltak, amelyeket az EU a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok megsértésére hivatkozva alkalmazott. Az Európai Unió Tanácsa idén februárban egészen 2026 februárjáig meghosszabbította a korlátozó intézkedéseket, köztük Gucerijev szankciós listás státuszát is.

Az orosz üzletember azonban bírósághoz fordult, és megtámadta a döntést. Az Európai Unió Bírósága most neki adott igazat. Az ítélet szerint Brüsszel hibásan jutott arra a következtetésre, hogy Gucerijev továbbra is közvetlen hasznot húzna a fehérorosz hatóságokkal fenntartott kapcsolataiból, illetve támogatná azok tevékenységét – írja az Interfax.

A döntés következményeként a bíróság megsemmisítette a szankciók meghosszabbítását az üzletemberrel szemben, és arra is kötelezte az Európai Unió Tanácsát, hogy térítse meg Gucerijev perköltségeit.

Bár a pontos összeg egyelőre nem ismert, az ilyen nemzetközi jogi eljárások költségei jellemzően több százezer euróra rúghatnak.

Az elmúlt években több orosz és fehérorosz üzletember is sikeresen támadta meg az uniós szankciókat európai bíróságokon. Ezek az ítéletek azt mutatják, hogy a politikai döntések mögött sok esetben nem áll elég erős jogi bizonyíték.

Ez különösen érzékeny kérdés most, amikor az Európai Unió folyamatosan bővíti szankciós listáit, és egyre szélesebb gazdasági korlátozásokat alkalmaz Oroszországgal szemben az ukrajnai háború miatt. Az európai intézmények számára ugyanis nem elég politikailag indokolni egy szankciót: azt jogilag is stabilan alá kell támasztaniuk, különben a luxembourgi bíróság előtt sorra bukhatnak el az ügyek.