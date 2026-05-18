Atomrakétákat tesztel az orosz hadsereg: különleges katonákat képeznek ki rá – mire készül Putyin?

Fehéroroszország Oroszországgal együttműködve hadgyakorlatokat kezdett hétfőn, arra akarják kiképezni a fegyveres erőket, hogyan kell a terepen bevetésre előkészíteni az ország területére telepített orosz atomfegyvereket – közölte a fehérorosz védelmi minisztérium.

Fehéroroszországban az orosz atomrakéták bevetésre való előkészítését gyakorolja a hadsereg / Fotó: AFP

A tárca tájékoztatása szerint azt fogják gyakorolni, hogyan szállítsák és készítsék elő bevetésre a nukleáris lőszereket. A gyakorlattal tesztelni akarják, hogy a hadsereg mennyire felkészült arra, hogy az ország különböző területein bevetésre előkészítsen atomfegyvereket.

„A hangsúlyt annak gyakorlására helyezzük, hogy a felszereléseket nagy távolságokon, észrevétlenül tudjuk mozgatni, illetve hogy a megfelelő számításokat el tudjuk végezni a bevetések előtt” – állt a tárca közleményében. Hozzátették, hogy a jelenlegi hadgyakorlat nem irányul egyetlen másik ország ellen sem, és nem jelent biztonsági fenyegetést a térségben.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető 2023-ban egyezett bele, hogy Oroszország taktikai nukleáris rakétákat telepítsen az ország területére. Vlagyimir Putyin orosz elnök egyértelművé tette, hogy Moszkva rendelkezik ezeknek a fegyvereknek az alkalmazása felett.

Már bevethető az oroszok új fegyvere: 35 ezer kilométeres hatótávolságú a Sátán, városnyi pusztításokra tervezték – Amerika most van bajban

A világ legerősebb interkontinentális ballisztikus rakétája akár már az év végén aktív szolgálatba léphet, ez pedig fejfájást okozhat a transzatlanti szövetségi rendszer tagjainak, mivel orosz források szerint a fegyver képes kijátszani a legmodernebb elhárító rendszereket is.

Az új RSZ–28 Szarmat vagy NATO-kódnéven csak Sátán-2 a mára elavultnak számító, szovjet R–36M Vojevodat (Sátán-1) váltja majd. A fejlesztések a 2000-es években kezdődtek, a tervezést pedig a Makejev Állami Rakétaközpont mérnökei végezték. Az iroda 2011-ben nyerte el a tendert, melynek célja a Sátán-1 leváltása és a rendszer modernizálása volt.