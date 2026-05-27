Oroszország fokozza a biztonsági intézkedéseket balti-tengeri kikötőiben. Erre azt követően kerül sor, hogy május 25-én az orosz biztonsági szolgálatok meghiúsítottak egy feltételezett támadást az Arrhenius nevű orosz gázszállító hajó ellen, amely Belgiumból érkezett az Uszty-Luga kikötőjébe. A terv szerint ott újra megrakták volna, majd Törökországba indult volna tovább.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint

a hajótest víz alatti részének ellenőrzése során a búvárok robbanószerkezeteket találtak,

amelyek tengeri mágneses aknákra hasonlítottak, és

feltételezhetően NATO-országokban gyártották őket.

A szabotázsveszély miatt az orosz hatóságok további biztonsági intézkedéseket terveznek a kikötőkben.

Denisz Gyenyiszov politikai elemző szerint ezek a szabotázsakciók egy aszimmetrikus konfliktusstratégia részét képezik. Úgy véli, hogy a nyugatihatalmak nem hajlandók nyílt konfrontációba bocsátkozni Oroszországgal, ezért folyamodnak ilyen terrorcselekményekhez.

A NATO-tagállamoknak tulajdonított incidensre, és a katona több keleti szárnyának térségbeli fegyverkezésére válaszul Moszkva széles körű intézkedések meghozatalát tervezi. Ennek keretében

Oroszország tovább erősíti a Balti Flottát az új fenyegetések ellensúlyozása érdekében.

Jurij Zverev, az Immanuel Kant Balti Szövetségi Egyetem Külföldi Regionális és Országtanulmányi Központjának igazgatója az Izvesztyijának elmondta, hogy a Balti-tengerhez hozzáféréssel rendelkező NATO-országok állítólag

11 dízel-tengeralattjáróval,

hat rombolóval,

12 fregattal,

11 korvettel és

10 rakétás naszáddal rendelkeznek.

Ebbe nem számítanak bele a szomszédos Norvégia és más NATO-tagállamok – főleg az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság – haditengerészeti erői, amelyek szintén képesek hajókat vezényelni a Balti-tengerre.

„Tengeralattjárók és rombolók tekintetében hátrányban vagyunk, fregattok és rakétás naszádok terén kisebb a lemaradásunk, míg korvettek tekintetében fölényben vagyunk. Azt is meg kell jegyezni, hogy az orosz hajók és naszádok erőteljes hajóelhárító rakétarendszerekkel vannak felszerelve – többek között Kalibr, Oniksz, Moszkit és H–35 típusokkal –, amelyek számos kulcsfontosságú paraméter tekintetében felülmúlják nyugati megfelelőiket” – foglalta össze a szakértő.