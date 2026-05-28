Brit hírszerzés: félmillió orosz katona halt meg a háború kezdete óta Ukrajnában

Már közel félmillió orosz katona vesztette életét a több mint négy éve tartó orosz-ukrán háború során. A brit elektronikus hírszerző ügynökség, a GCHQ vezetője, Anne Keast-Butler, az első, hivatalában elmondott beszédében kijelentette, hogy az orosz erők 2022 vége óta először visszaszorulóban vannak a harctéren Ukrajnában.

Több mint négy éve tart az orosz-ukrán háború / Fotó: Olga Maltseva / APF

Ezt követően ismertetett egy új orosz veszteségbecslést, amely magasabb a száműzetésben működő Meduza és Mediazona médiumok legutóbbi, 352 ezres becslésénél. Utóbbi szerkesztőségek hivatalos hagyatéki nyilvántartások alapján extrapolálták az adatokat.

Keast-Butler szerint az új hírszerzési információk azt mutatják, hogy a konfliktus kezdete óta immár közel félmillió orosz katona halt meg. Pontos számot nem közölt, de a becslés a megfogalmazás szerint ehhez a nagyságrendhez áll közel – számolt be róla a The Guardian.

Ukrajna igyekszik az elesett vagy súlyosan megsebesített orosz katonák számát Moszkva toborzási kapacitása fölé emelni, hogy megállítsa az ország keleti részén immár több mint három éve tartó, lassú területvesztést. Nyugati becslések szerint az orosz veszteségek – halottak és sebesültek együtt – áprilisban havi mintegy 30 ezer főt tettek ki. Marco Rubio amerikai külügyminiszter arról számol be, hogy havonta átlagosan 15–20 ezer orosz katona hal meg a fronton.

A magas veszteségi ráta arra vezethető vissza, hogy Oroszország folyamatos a kelet-ukrajnai Donbasz térségének elfoglalására törekszik, ahogyan azt Vlagyimir Putyin elnök régóta szeretné elérni. A pontos toborzási adatok nehezen hozzáférhetők, Janis Kluge közgazdász becslése szerint azonban Oroszország naponta körülbelül 800–1000 új katonát toboroz, ami havi 25–31 ezer főnek felel meg.

Keast-Butler beszédében kijelentette, hogy GCHQ fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy csökkentse az Egyesült Királyságot és Európát fenyegető orosz veszélyt. Arra is figyelmeztetett, hogy Oroszország folyamatosan célba veszi Nagy-Britannia infrastruktúráját és demokratikus rendszerét.

„Kiemelt figyelmet fordítunk a brit vizeken és azok környezetében futó kritikus kábelekben és vezetékekben áramló adatok és energia védelmére – ezt Oroszország szándékainak, motivációinak és víz alatti képességeinek feltárásával tesszük” – mondta Keast-Butler.