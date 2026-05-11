Kiderült, mi lesz az országbérlet sorsa – úgy megdicsérte Vitézy a kormányt, hogy csend lett a teremben

„Ami jó azt meg fogjuk tartani, ami rossz, azt pedig meg fogjuk javítani” – fogalmazott Vitézy Dávid az országgyűlés szakbizottsága előtt.

Úgy tűnik eldőlt a kedvezményes országbérlet sorsa – kiderült, mire építene Vitézy Dávid

A közlekedési és beruházási miniszterjelölt a meghallgatásán Nagy Bálit leköszönő közlekedési államtitkár kérdésre válaszolva azt mondta, hogy az országbérlet és a vármegyebérlet megmarad. Úgy fogalmazott:

helyes, hogy a közlekedési integráció már megtörtént, és erre a rendszerre szeretnének tovább építeni.

A korábbi közlekedési államtitkár kérdésére úgy reagált, hogy: „Hadd mondjak olyat, amit ön nem is említett, csakhogy megdicsérhessem: a GYSEV terén van egy integráció és nagyobb figyelmet kapott a nyugati régió a fejlesztések terén ezt megtartandónak tartom”.

Ahhoz azonban ragaszkodott, hogy vidéki vonalakat bezártak, itt nem csak módváltás történt, ezért ezen nincs mit megtartani. A buszhálózat viszont szerinte is érték, hiszen minden települést elér. A minimális szolgáltatás pedig nem fog csökkenni.

Vitézy arról is beszélt, hogy a rendszerváltozás óta jól kiépített buszközlekedési rendszer van, ez „egy olyan érték, amelyet meg kell tartani” , és amely a környező országokhoz képest is jól működik.

A vármegyebérletet és országbérletet 2023 május elsején vezette be az Orbán-kormány. A vármegye- és országbérlet lényege, hogy egyetlen bérlettel lehessen

buszos,

vasúti közlekedésben,

illetve tömegközlekedésben is

részt venni az országban.

Az országbérlet havi ára felnőtteknek 18 900 forint, a vármegyebérlet 9450 forintba kerül, diákoknak az országbérlet jelenleg havi 1890 forintba kerül. A kedvezményes vármegyebérlet ára pedig 945 forint

Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter 2022 decemberében beszélt arról, hogy a közösségi közlekedést az autózás valódi alternatívájává akarják tenni. Ennek részeként kezdtek dolgozni a MÁV csoporttal egy olyan vármegyebérlet-rendszeren, amely az autópálya-matricákhoz hasonlóan működne.

A bérletek használatát kezdetben csak néhány kisebb városra terjesztették ki, köztük Zalaegerszegre, Esztergomra és Érdre.