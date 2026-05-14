Tragédia: lezuhant egy repülőgép, senki nem élte túl a balesetet
Lezuhant egy orvosi repülőgép az amerikai Új-Mexikó államban csütörtökön, a fedélzeten tartózkodó négy ember életét vesztette.
A kisrepülőt az állam délkeleti részén fekvő Ruidoso város közelében érte szerencsétlenség, a körülményeket vizsgálják, az áldozatok a repülőgép pilótája és egészségügyi személyzet.
A repülőgép az államon belül mintegy 150 kilométeres utat tett meg, és úticéljától alig 20 kilométerre zuhant le. Jason Burns, a katasztrófában érintett Lincoln megye közigazgatási vezetője közölte, hogy a repülő becsapódása tüzet idézett elő, ami rövid időn belül 10 hektárt meghaladó terület okozott bozóttüzet.
A lángok körbehatárolását és oltását nehezíti a száraz és szeles időjárás, ami miatt a helyi illetékes komoly aggodalmát fejezte ki.
Kiderült, hogy miért siklott ki a Békés InterCity Gyománál: Vitézy Dávid egyből megtalálta a felelőst
A Békés InterCity mozdonya túl gyorsan hajtott be a Gyoma állomásra, ezért kisiklott. Az új közlekedési miniszter szerint a baleset elkerülhető lett volna, ha a vonaton működik a modern vonatbefolyásoló rendszer, ám az előző vezetés évek óta halogatta ennek megoldását.