Deviza
EUR/HUF354,74 -0,53% USD/HUF301,3 -0,9% GBP/HUF410,51 -0,41% CHF/HUF387,6 -0,5% PLN/HUF83,77 -0,61% RON/HUF67,96 +0,29% CZK/HUF14,59 -0,53% EUR/HUF354,74 -0,53% USD/HUF301,3 -0,9% GBP/HUF410,51 -0,41% CHF/HUF387,6 -0,5% PLN/HUF83,77 -0,61% RON/HUF67,96 +0,29% CZK/HUF14,59 -0,53%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 545,2 -0,44% MTELEKOM2 442 -4,24% MOL4 164 +0,29% OTP42 180 -0,61% RICHTER12 660 -2,24% OPUS317 -2,46% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 740 +0,42% BUMIX9 202,37 +0,63% CETOP4 473,52 -0,31% CETOP NTR2 811,67 -0,24% BUX134 545,2 -0,44% MTELEKOM2 442 -4,24% MOL4 164 +0,29% OTP42 180 -0,61% RICHTER12 660 -2,24% OPUS317 -2,46% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 740 +0,42% BUMIX9 202,37 +0,63% CETOP4 473,52 -0,31% CETOP NTR2 811,67 -0,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Németország
Potsdam
evakuálás

Rémület Potsdamban: kiürítik a belvárost, a vonat se megy, kivonultak a tűzszerészek

Potsdam nyugati részén egy gyanús tárgy megtalálása miatt a rendőrség nagy területet lezárt és több lakót kiköltöztetett. Leállt a vonat- és a helyi közlekedés is.
VG
2026.05.08, 16:56
Frissítve: 2026.05.08, 17:01

Egy potsdami bérház pincéjében talált gyanús tárgy miatt a rendőrség több száz méteres kordont állított fel a város nyugati részén. A hatóságok péntek délután kiürítették a Sperrkreisben lévő lakásokat, és leállították a környék tömegközlekedését – írja a Berliner Zeitung.

Suspicious object in Potsdam apartment building Gyanús tárgy miatt evakuálták Potsdam belvárosának egy részét
Gyanús csomagot találtak egy potsdami pincében / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A rendőrség közlése szerint a lakók jelezték a gyanús tárgyat, amely után szakértőket küldtek a helyszínre. A tűzszerészek és a rendőrség szakemberei jelenleg is vizsgálódnak. A hatóságok hangsúlyozták, hogy egyelőre teljesen tisztázatlan, valóban veszélyes-e a talált tárgy.

A lezárt területen belül található a Zeppelinstrasse is, amely fontos közlekedési útvonal a város nyugati felében. A rendőrség, a tűzoltóság és a közrendvédelmi hatóság mellett a tűzszerész-szolgálat is dolgozik a helyszínen.

A vasúti közlekedés is jelentősen érintett: a Magdeburg és Berlin közötti regionális vonatok nem közlekednek a lezárt szakaszon. Helyi buszok és villamosok sem járnak az érintett övezetben. A rendőrség egyelőre nem közölte, meddig tarthatnak a korlátozó intézkedések.

Németországi áramszünet: egy belföldi csoport fél Berlin áramszolgáltatását vágta haza
Több tízezer háztartást és ipari létesítményt érintő áramszünet bénította meg Berlin délnyugati részét. A hatóságok szerint szándékos rongálás állhat a háttérben, amely új biztonsági kérdéseket vet fel Németországban. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu