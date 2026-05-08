Rémület Potsdamban: kiürítik a belvárost, a vonat se megy, kivonultak a tűzszerészek

Egy potsdami bérház pincéjében talált gyanús tárgy miatt a rendőrség több száz méteres kordont állított fel a város nyugati részén. A hatóságok péntek délután kiürítették a Sperrkreisben lévő lakásokat, és leállították a környék tömegközlekedését – írja a Berliner Zeitung.

Gyanús csomagot találtak egy potsdami pincében / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A rendőrség közlése szerint a lakók jelezték a gyanús tárgyat, amely után szakértőket küldtek a helyszínre. A tűzszerészek és a rendőrség szakemberei jelenleg is vizsgálódnak. A hatóságok hangsúlyozták, hogy egyelőre teljesen tisztázatlan, valóban veszélyes-e a talált tárgy.

A lezárt területen belül található a Zeppelinstrasse is, amely fontos közlekedési útvonal a város nyugati felében. A rendőrség, a tűzoltóság és a közrendvédelmi hatóság mellett a tűzszerész-szolgálat is dolgozik a helyszínen.

A vasúti közlekedés is jelentősen érintett: a Magdeburg és Berlin közötti regionális vonatok nem közlekednek a lezárt szakaszon. Helyi buszok és villamosok sem járnak az érintett övezetben. A rendőrség egyelőre nem közölte, meddig tarthatnak a korlátozó intézkedések.